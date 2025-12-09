Обир в имот край Русе, полицията разследва
Сигналът е получен на 8 декември 2025 г., малко след 11:20 часа. По първоначални данни неизвестен извършител е проникнал в сградата чрез взломяване на входните врати и е отнел моторен трион, електрически трион, винтоверт, както и различни хранителни продукти, съхранявани в складово помещение.
На място е изпратен дежурен оперативен екип, който е извършил оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство, като е уведомен и дежурен прокурор.
