В Районното управление в Бяла е подаден сигнал от жител на Русе за посегателство в имот в село Волово. Според подателя домът на негови близки, намиращ се на адрес в селото, е бил разбит и обран, съобщават от ОДМВР - Русе.Сигналът е получен на 8 декември 2025 г., малко след 11:20 часа. По първоначални данни неизвестен извършител е проникнал в сградата чрез взломяване на входните врати и е отнел моторен трион, електрически трион, винтоверт, както и различни хранителни продукти, съхранявани в складово помещение.На място е изпратен дежурен оперативен екип, който е извършил оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство, като е уведомен и дежурен прокурор.