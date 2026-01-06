Времето над страната днес е предимно облачно. Температурите са в интервала от минус 4 до плюс 7 градуса, като в района на Русе термометрите ще показват между 3 и 8 градуса. В цялата страна духа слаб до умерен вятър.Пътните настилки са предимно мокри, а по усойните места - частично заледени. Движението се осъществява при зимни условия. Ограничена видимост поради мъгла, до 100 метра, е отчетена в областите Разград и Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).По път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово, при км 36+945, е въведено ограничение за движение на моторни превозни средства над 10 тона поради компрометирано състояние на мост над река Черни Лом, в района на село Кацелово. Движението се осъществява в една лента с пропускателен режим, а максималната допустима скорост е 40 км/ч. Ограничението е в сила до 31 март 2026 г.По път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла, в участъка от км 22+200 до км 52+610, движението се извършва с повишено внимание поради текущи ремонтни дейности. В отделни участъци трафикът е организиран в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях. Срокът на ремонтните работи е до 31 октомври 2026 г.По път III-5402 Ценово – Обретеник, от км 0+000 до км 15+632, движението също се осъществява в една лента с пропускателен режим заради ремонт на асфалтовата настилка и прилежащата инфраструктура. Максималната разрешена скорост е 50 км/ч в населени места и 60 км/ч извън тях. Дейностите са планирани да приключат до 27 август 2026 г.Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка и временната организация на движението.