Облачно и студено време в Русе, въведени са ограничения по пътищата
Пътните настилки са предимно мокри, а по усойните места - частично заледени. Движението се осъществява при зимни условия. Ограничена видимост поради мъгла, до 100 метра, е отчетена в областите Разград и Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Временни ограничения за движение:
По път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово, при км 36+945, е въведено ограничение за движение на моторни превозни средства над 10 тона поради компрометирано състояние на мост над река Черни Лом, в района на село Кацелово. Движението се осъществява в една лента с пропускателен режим, а максималната допустима скорост е 40 км/ч. Ограничението е в сила до 31 март 2026 г.
Ремонтни дейности по пътната мрежа:
По път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла, в участъка от км 22+200 до км 52+610, движението се извършва с повишено внимание поради текущи ремонтни дейности. В отделни участъци трафикът е организиран в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях. Срокът на ремонтните работи е до 31 октомври 2026 г.
По път III-5402 Ценово – Обретеник, от км 0+000 до км 15+632, движението също се осъществява в една лента с пропускателен режим заради ремонт на асфалтовата настилка и прилежащата инфраструктура. Максималната разрешена скорост е 50 км/ч в населени места и 60 км/ч извън тях. Дейностите са планирани да приключат до 27 август 2026 г.
Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка и временната организация на движението.
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
Слаб вятър в Дунавската равнина утре
20:16 / 05.01.2026
Лимит от 6 години за ползване на ведомствени общински жилища в Ру...
17:53 / 05.01.2026
Община Русе подписа споразумения за над 28 млн. лв. за ключови ин...
15:06 / 05.01.2026
Над 17 000 автомобила са преминали през ГКПП "Дунав мост" при Рус...
14:32 / 05.01.2026
