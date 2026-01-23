Според метеорологичната прогноза днес преди обяд в Русе и района на града на много места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Северна и Източна България облачността ще се задържи почти през целия ден. Времето ще бъде тихо, а в Североизточна България ще духа слаб северозападен вятър.През почивните дни се очаква предимно облачно време със слаб вятър от южната четвърт. В сутрешните часове на много места ще се образуват мъгли. Температурите постепенно ще се повишават, като минималните ще преминат в положителни стойности.В неделя следобед южният вятър ще се усили, мъглите ще се разсеят, а максималните температури ще достигнат между 8 и 13 градуса. В понеделник се очаква по-нататъшно затопляне с минимални температури между 5 и 10 градуса и максимални от 10 до 15 градуса. Валежи от дъжд се очакват към края на деня и през нощта срещу вторник.