Очаква се времето днес в Русе да бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в следобедните часове. На много места в страната тази сутрин сутринта започна с показания между 2 и 5 градуса. Това показва справка на ФОКУС на страницата на НИМХ.

Днес облачността над страната ще бъде променлива, по-често значителна и на места ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайните югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°. /виж в галерията температурите в твоя град/

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.