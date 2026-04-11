В събота сутрин Русе осъмна с облаци и валежи - в Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици, сочи прогнозата на НИМХ. Максималните температури в Русе ще бъдат високи - до 14°, а минималните до 3°. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток.

В цялата страна

Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

Планините

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.