Област Русе е в готовност за предстоящия зимен сезон, като за поддръжката на над 500 км. от републиканската пътна мрежа са ангажирани 37 снегопочистващи машини, включително комбинирани такива с гребла и товарачи. Това съобщиха от областната администрация в крайдунавския град.Сред тях са 20 комбинирани машини с гребло за разпръскване на химически вещества в твърда и течна фаза, както и 6 снегорина. На разположение са още 2 роторни снегорина и един автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили. Тук трябва да се направи обаче уточнението, че в тази бройка не влиза снегопочистващата техника на общините. Това показват представените доклади на общините и институциите от региона пред областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. Още миналия месец двамата разпоредиха предприемането на превантивни мерки за намаляване на негативните последствия за населението и осигуряване на нормално функциониране на инфраструктурата при усложнена зимна обстановка.От Областно пътно управление са извършили проверка на наличната техника за снегопочистване на републиканските пътища, като не са установени нарушения. Очаква се фиирмата, обслужваща пътната инфраструктура "Пътинженеринг“, да допълни запасите си от инертни материали, служещи за опесъчаване. Вече са осигурени над 1/5 от необходимите материали, като до 15 ноември ще бъдат набавени всички необходими количества, които са около 10 000 тона.Общините в Русенско също имат сключени договори или са в процедура по сключване на такива с фирми, осигуряващи снегопочистването. Осигурено е и почистването на ГКПП "Дунав мост“, като тази година почистването на самото мостово съоръжение ще бъде извършвано от българска страна. Създадена е организация при необходимост движението на леки и тежкотоварни автомобили да бъде спирано още в някои от съседните области. Предприети и са всички необходими мерки за безпроблемното движение на пътническите и товарни влакове на територията на региона.Същевременно приоритетни за Община Русе ще бъдат подходите към подстанция "Образцов чифлик“ и към "Спасително-оперативни дейности“ на звеното "Пожарна безопасност и защита на населението“, както и над хижа "Приста“. И тази зима ще работят кризисните центрове в село Бъзън, гр. Сливо Поле, гара Бяла, с. Пиргово в базата на БЧК и на хижа "Приста“,където се приютяват бедстващи шофьори и пътници при затваряне на някои от пътищата в областта. Помещенията са осигурени с легла, хранителни продукти и вода, като при необходимост ще бъдат отоплени. От "Топлофикация Русе“ АД обявиха, че при аварии през зимния сезон са в готовност за реакция в рамките на до 3 часа.Актуализирани са списъците с болни на хемодиализа, като 148 от тях са на лечение в двете университетски болници в града "Канев“ и "Медика“, а други 14 души са на диализно лечение в беленската болница "Юлия Вревска“. Не се очертават проблеми при извозването на пациентите, като за целта ще се използват автомобили на двете болници. Общо реанимобилите на Спешна помощ, които са в готовност за работа при зимни условия в областта, са 13, като отделно 6 коли са в резерв. Договорени са достатъчно количество медицински газове, както и лекарства за болничните заведения в рамките на месец напред. Лечебните заведения също разполагат с отделни транспортни средства. В случай на крайна необходимост на помощ могат да се притекат и специализирани машини на Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението. Сред тях са две верижни машини – тип ратрак, най-често използвани за спасяване и превоз на бедстващи хора или осигуряване на продукти от първа необходимост, както и една верижна машина тип "Четири сезона“, която е с товароносимост 7 тона и е необходима при транспортирането на инертни материали при тежки пътни условия. Налични са още две високопроходими машини – UTV за превоз на малки товари до 100 кг, както и едно ATV. Най-често тяхната роля е при транспортирането на храна и болнични консумативи. При обилен снеговалеж от 30 над см. за 24 часа или 50 см. за 48 часа, както и температури под -20 градуса, се обмисля използване на системата BG-ALERT.Във всички 110 институции от системата на предучилищното и училищното образование е осигурено отопление, а там, където се използва училищен транспорт, то той е преминал през технически преглед. Данните сочат, че съответните училищни автобуси са в изправност и добро техническо състояние. Средства за отопление не са осигурени единствено в ОУ "П. Р. Славейков“ в село Смирненски, общ. Ветово, но се очаква допълнително финансиране от Община Ветово. В ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в село Семерджиево се извършва подмяна на котел на отоплителна инсталация, като същия ще бъде инсталиран до края на м. ноември тази година. В класните стаи са осигурени камини на дърва, които ще се използват при студено време, до подмяната на котела.Не на последно място трябва да бъде отбелязано, че във всички общини от областта е обезпечено безпроблемното функциониране на социалните услуги, а също така са определени и места за настаняване на бедстващи хора.