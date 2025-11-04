Областинят управител Драгомир Драганов координира дейностите по пренасочване на трафика на затварения Дунав мост
Причина е основния ремонт на българския участък на съоръжението. Областният управител Драгомир Драганов е на място и координира дейностите по пренасочване на трафика в района, така че да се избегнат задръствания по основните пътни артерии.
"Движението ще бъде спряно двупосочно, като ограничението за леките автомобили ще важи в продължение на 12 часа, т.е. до 21.00 часа довечера, за а за тежкотоварните 24 часа", поясни Драганов.
До цялостното спиране на трафика се стигна поради полагане на бетонни смеси за свързване на фуга между два участъка от 320 метра. Очакваното количество бетон, което ще бъде положено е около 50 куб. м., като движението се спира, за да се избегне генерирането на вибрации по време на технологичния процес за получаване на първоначалната якост на бетона при свързването на стоманобетонните панели от двете ленти. Областният управител обясни, че се предприемат и допълнителни мерки за максимално бързо преминаване на граничния преход след възобновяване на движението през него. За целта ще бъдат отворени всички шест гишета на ГКПП "Дунав мост“, където водачите на коли могат да заплатят дължимата такса за преминаване през съоръжението. Преминаването на автомобилите през моста ще продължи да се извършва на принципа на добре познатото досега адаптирано управление на трафика, което означава, че с приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи превозни средства. На следващия ден, когато бъде пуснат тежкотоварният трафик и при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция "Митници“ ще се пусне и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Такава мярка беше приложена и от снощи насам, за да се даде възможност на повече камиони да напуснат страната.
Същевременно 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция "Гранична полиция“ вече са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско. Също така камионите над 3.5 тона ще бъдат спирани в района между гара Бяла и град Бяла, като ще се въведе режим за тяхното поетапно пропускане към Русе.
Тежкотоварният трафик ще бъде спирани и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Предвижда се движението към Русе да бъде регулирано и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра.
Най-близките алтернативни гранично контролно-пропускателни пунктове са Силистра – Остров, който е сухопътен, както и двете фериботни връзки между Силистра и Кълъраш и Свищов – Зимнич. Останалите опции за придвижване включват пунктовете: Никопол – Турну Мъгуреле; Оряхово – Бекет; Видин – Калафат; Кайнарджа – Липница; Крушари – Добромир; Кардам – Негру Вода; Дуранкулак – Вама Веке.
Областният управител е в постоянен контакт с българските и румънските власти.
