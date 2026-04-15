Областна администрация в Русе публикува на официалния си уебсайт обобщена и актуална информация, свързана с предстоящите предсрочни парламентарни избори, съобщи областният управител Орлин Пенков.

В специално създадена секция посетителите могат да открият полезни материали, насочени към улесняване на избирателите, включително разяснения относно изборния процес, срокове, изисквания и права на гражданите. По този начин се очаква да се повиши тяхната информираност и да се насърчи участието им във вота на 19 април, обясни Пенков.

Изборната секция е достъпна на следния интернет адрес: https://ruse.egov.bg/wps/portal/district-ruse/home/elections. Там могат да се намерят актуални срокове и ключови дати от изборния календар; указания и разяснения относно правата и задълженията на избирателите; информация за начина на гласуване в страната и извън нея; насоки за подаване на заявления и необходими документи, както и връзки към компетентни институции и официални източници на информация.

Като част от дигиталните услуги, достъпни чрез сайта, гражданите могат да извършват и различни проверки, свързани с упражняването на тяхното избирателно право, включително: проверка в предварителните избирателни списъци; проверка на изборна секция и място за гласуване, както и направа на справка дали личните им данни са използвани неправомерно за регистрация на партия/коалиция за вота. При регистрирано нарушение се предвиждат сериозни глоби, уточни Пенков.

Областният управител Орлин Пенков призовава всички граждани да се запознаят с наличната информация и да се възползват от предоставените електронни услуги.