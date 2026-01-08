Областната администрация - Русе издаде над 1800 апостила през 2025 г.
© Областна администрация - Русе
Предимно подаваните заявления за поставяне на апостил са за документи за семейно положение, постоянен адрес, както и за сключване на брак от български граждани в чужбина, а също и за актове за раждане.
Всеки, желаещ да се възползва от услугата, трябва да подаде заявление по образец в Информационния център за административно обслужване на Областната администрация, като таксата, която е необходимо да бъде заплатена е единна в цялата страна и възлиза на 5 лв. /2.56 евро/ на апостил. Плащането се извършва единствено чрез ПОС терминал. Също така с цел намаляване на административната тежест и съответно максимално улесняване на гражданите е възможно чрез едно заявление да бъдат изискани няколко апостила.
По думите на Драганов независимо от законово установения срок, който е 8 часа, то повечето от апостилите се издават само за няколко часа, като често това се случва и за по-малко от час. "Целта ни е непрекъснато да подобряваме нивото на административно обслужване, защото това е ключов елемент за повишаване доверието на гражданите в държавата. Стремим се да улесняваме ежедневието на хората. Доброто административно обслужване не е само изпълнение на процедури, а израз на отговорност, етика и грижа за обществения интерес", смята Драганов.
Документите, които притежават апостил, са освободени от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година. От началото на годината до днес в Областната управа в крайдунавския град вече са заявени 12 апостила.
