Експертите от Областната администрация в Русе са издали 1862 апостила върху документи за чужбина през изминалата 2025 година, обяви областният управител Драгомир Драганов. Това означава, че при 248 работни дни през предходната година средно на ден от институцията са издавали между 7 и 8 апостила.Предимно подаваните заявления за поставяне на апостил са за документи за семейно положение, постоянен адрес, както и за сключване на брак от български граждани в чужбина, а също и за актове за раждане.Всеки, желаещ да се възползва от услугата, трябва да подаде заявление по образец в Информационния център за административно обслужване на Областната администрация, като таксата, която е необходимо да бъде заплатена е единна в цялата страна и възлиза на 5 лв. /2.56 евро/ на апостил. Плащането се извършва единствено чрез ПОС терминал. Също така с цел намаляване на административната тежест и съответно максимално улесняване на гражданите е възможно чрез едно заявление да бъдат изискани няколко апостила.По думите на Драганов независимо от законово установения срок, който е 8 часа, то повечето от апостилите се издават само за няколко часа, като често това се случва и за по-малко от час. "Целта ни е непрекъснато да подобряваме нивото на административно обслужване, защото това е ключов елемент за повишаване доверието на гражданите в държавата. Стремим се да улесняваме ежедневието на хората. Доброто административно обслужване не е само изпълнение на процедури, а израз на отговорност, етика и грижа за обществения интерес", смята Драганов.Документите, които притежават апостил, са освободени от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година. От началото на годината до днес в Областната управа в крайдунавския град вече са заявени 12 апостила.