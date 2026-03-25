Областната администрация - Русе ще приема сигнали за изобрни нарушения
Всеки гражданин може да се свърже с представител на администрацията на тел.: 082 812 223 всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или да пише на официалния e-mail адрес: governor@ruse.egov.bg.
Сигнали се приемат и в деловодството на Областната администрация на пл. "Свобода“ 6. Гражданите могат да подават информация, свързана с нарушения на изборното законодателство, оказване на натиск върху избиратели, съмнения за купуване на гласове, както и за организационни нередности в изборния процес. Всички постъпили сигнали ще бъдат регистрирани и своевременно предавани на компетентните органи за проверка и предприемане на необходимите действия, каза Пенков. Няма място нито за колебание, нито за компромиси. Всеки опит за манипулация, натиск или подмяна на резултата ще срещне незабавна реакция и пълната строгост на закона, категоричен е областният управител на Русе.
Пенков обясни, че по този начин иска да гарантира бърза реакция при всяка нередност и да осигури пряк канал за комуникация с гражданите в защита на честния и прозрачен вот. Областната администрация призовава всички граждани да бъдат активни и отговорни, като съдействат за провеждането на честни и прозрачни избори.
