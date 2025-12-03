Областната администрация и Военното окръжие в Русе обсъдиха нови проекти на среща в столицата
© Областна администрация - Русе
Особено внимание по време на срещата бе отделено на инициативата на Драганов за почистване и облагородяване на шест военни паметника в региона по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия.
"Ще продължим да бъдем ангажирани с подобни дейности. Това не са единични кампании, а част от нашето ежедневие", подчерта областният управител.
В рамките на инициативата бяха почистени паметници, свързани с Освобождението на страната и войните за национално обединение на България в Пиргово, Полско Косово, Долна Студена, Волово, Борово и Батишница. Обсъдена бе и ролята на междуведомствената областна комисия за военни паметници, като от 2022 г. насам държавата е отпуснала над 77 000 лева за ремонт и възстановяване на 14 военни паметника в областта. Това нарежда региона сред най-добре финансираните в тази област през последните години.
Благодарение на усилията на Драганов тази година бяха отпуснати над 16 000 лева за ремонт и консервация на Паметника на моряка в Русе. Предвижда се пълно почистване на монумента, възстановяване на повредени части, ретуш и позлата на буквите, както и импрегниране и хидрофобизация на фигурата, постамента и базата. Особено внимание ще бъде отделено на паното с надписите, металния барелеф на цар Борис III и металната корабна котва.
Областният управител получи специална благодарност за съдействието при организирането на възпоменателна церемония и историческа кръгла маса по случай 140-ата годишнина от победата в Сръбско-българската война. В следващите месеци се предвижда изграждане на паметна плоча на чешкия капелмайстор и участник в войната Франц Щрос. Активно се работи и по военно-патриотичното възпитание сред учениците, като във Военното окръжие функционира специализиран кабинет, който често се посещава от младежи от областта.
В срещата участваха още началникът на Военното окръжие I степен - Русе полковник Васил Петров, полковник Ангел Костов, държавен експерт в отдел "Окомплектоване с личен състав" на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната“, подполковник Виктор Якимов от същия отдел, държавният експерт Илияна Дамянова от отдел "Социални инвестиции и военноисторическо наследство", както и подполковник Любомир Колев, главен експерт в отдел "Бойна готовност и мобилизационно развръщане" на дирекция "Операции и подготовка" в Щаба на отбраната.
Представителите на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната оцениха високо взаимодействието между Областната администрация и Военното окръжие в Русе. Драганов отбеляза и ключовата роля на полковник Васил Петров за успешната реализация на всички съвместни инициативи.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупосочно за коледно-новогодишните празници
01.12
Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането на инсенератор за изгаряне на отпадъци
27.11
Общинският съвет в Русе подкрепи придобиването на имот за общинската социална услуга "Асистентска подкрепа"
27.11
Борислав Рачев участва в обсъждането на Пътната карта за развитие на младежката работа в България
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Наградиха преподавател от Русенския университет с почетно звание
16:27 / 02.12.2025
Русе - първият град в България с изготвена стратегия за превенция...
16:15 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.