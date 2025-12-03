Укрепването на сътрудничеството между Областната администрация в Русе и Военното окръжие в града беше във фокуса на среща при областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. В обсъждането участваха представители на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната. Основният акцент бе поставен върху отличното взаимодействие между двете институции при провеждането на патриотични инициативи, насочени предимно към младите хора.Особено внимание по време на срещата бе отделено на инициативата на Драганов за почистване и облагородяване на шест военни паметника в региона по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия."Ще продължим да бъдем ангажирани с подобни дейности. Това не са единични кампании, а част от нашето ежедневие", подчерта областният управител.В рамките на инициативата бяха почистени паметници, свързани с Освобождението на страната и войните за национално обединение на България в Пиргово, Полско Косово, Долна Студена, Волово, Борово и Батишница. Обсъдена бе и ролята на междуведомствената областна комисия за военни паметници, като от 2022 г. насам държавата е отпуснала над 77 000 лева за ремонт и възстановяване на 14 военни паметника в областта. Това нарежда региона сред най-добре финансираните в тази област през последните години.Благодарение на усилията на Драганов тази година бяха отпуснати над 16 000 лева за ремонт и консервация на Паметника на моряка в Русе. Предвижда се пълно почистване на монумента, възстановяване на повредени части, ретуш и позлата на буквите, както и импрегниране и хидрофобизация на фигурата, постамента и базата. Особено внимание ще бъде отделено на паното с надписите, металния барелеф на цар Борис III и металната корабна котва.Областният управител получи специална благодарност за съдействието при организирането на възпоменателна церемония и историческа кръгла маса по случай 140-ата годишнина от победата в Сръбско-българската война. В следващите месеци се предвижда изграждане на паметна плоча на чешкия капелмайстор и участник в войната Франц Щрос. Активно се работи и по военно-патриотичното възпитание сред учениците, като във Военното окръжие функционира специализиран кабинет, който често се посещава от младежи от областта.В срещата участваха още началникът на Военното окръжие I степен - Русе полковник Васил Петров, полковник Ангел Костов, държавен експерт в отдел "Окомплектоване с личен състав" на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната“, подполковник Виктор Якимов от същия отдел, държавният експерт Илияна Дамянова от отдел "Социални инвестиции и военноисторическо наследство", както и подполковник Любомир Колев, главен експерт в отдел "Бойна готовност и мобилизационно развръщане" на дирекция "Операции и подготовка" в Щаба на отбраната.Представителите на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната оцениха високо взаимодействието между Областната администрация и Военното окръжие в Русе. Драганов отбеляза и ключовата роля на полковник Васил Петров за успешната реализация на всички съвместни инициативи.