с частичното потъване на кораб край бреговете на Гюргево през вчерашния ден. Въпреки това в рамките на следващите 48 часа поиска визуално наблюдение по бреговата ивица на река Дунав на територията на общините Русе и Сливо поле.
"Мярката е изцяло превантивна и е съобразно предвиденото в Областния план за защита при бедствия на област Русе в частта му за специфична опасност при възникване на нефтени разливи по река Дунав", обясни Драганов.
Той посочи, че предвид направен детайлен анализ, като най-рискови точки за евентуално отлагане на посочения вид замърсяване на бреговата ивица, са района на гр. Мартен и селата Сандрово и Ряхово. При откриване на замърсяване ще бъдат предприети незабавни дейности за ликвидиране на последиците и почистване на евентуално замърсената зона, категоричен бе областният управител. Той и заместникът му Георги Георгиев постоянно следят ситуацията и при необходимост са в готовност да въведат допълнителни мерки. По-рано днес е изпратен екип на отдел "Аварийно-спасителна дейност река Дунав“ с дрон по бреговата ивица на община Русе в района преди гр. Мартен за обследване на акваторията за замърсяване. От огледа се предполага, че замърсяването в румънското пристанище е овладяно. Направена е и проверка съвместно с екип на Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Русе. Констатациите са същите.
От областната администрация припомнят, че става дума за плавателен съд, който не се е ползвал от около 5 години и е бил закотвен там. Мястото на инцидента е на около половин километър навътре от входа на пристанището, което значително намалява риска от трансгранично замърсяване, обясни Драганов. Той каза още, че е в постоянен контакт с българските и румънските власти и изказа благодарност на румънските си колеги за бързата и адекватна реакция. Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил бонови заграждения. Същевременно екип от водолази от Констанца ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд.
За добрата информираност на българската страна Драганов отчете и ролята на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река Дунав, засега няма теч на нефтопродукти
