Областната администрация увери: Засега няма опасност от разпространение на африканска чума по свинете в Русенско
Срещата бе продиктувана от установения наскоро случай на заразата в съседно Гюргево. От областната администрация припомнят, че миналата седмица стана ясно, че има случай на заразено домашно прасе в гр. Бутуругени, който е на около 70 км. от Русе. Ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с институциите от страната и северната ни съседка, като всички са мнение, че на този етап няма опасност от навлизане и разпространение на заразата на територията на страната. Властите в Гюргево са наложили зона за защита и наблюдение. Тамошната Санитарно-ветеринарната дирекция е определила трикилометрова зона за защита и наблюдение, в която попадат населените места Ордоряну /окръг Илфов/, Бутуругени и Поща /окръг Гюргево/. Обявена е и 10-километрова зона, която също ще бъде под наблюдение. Тя обхваща 8 населени места от окръг Илфов и 18 от окръг Гюргево. В 3-километровата предпазна зона домашните свине се държат отделно от дивите животни и животни от други видове и се използват специализирани методи за дезинфекция на входовете и изходите към и от стопанствата. В зоната от 10 километра се прилагат подходящи мерки за биосигурност за всички лица, които влизат в контакт със свине или посещават животновъдните обекти, както и за транспортните средства, за да се избегне всякакъв риск от разпространение на африканска чума по свинете.
Същевременно на граничния преход между двете държави Дунав мост при Русе – Гюргево постоянно се извършва дезинфекция на всички влизащи в страната леки и товарни автомобили. Съгласно националната програма за надзор четири пъти в годината се извършват клинични прегледи и проверки на биосигурността в личните стопанства за отглеждане на свине. Към момента няма никъде установени проблеми. В случай, че се забележи нерегламентирано движение на свине и отглеждане на неидентифицирани животни в личните стопанства, трябва незабавно да бъдат информирани органите на МВР и Областната дирекция по безопасност на храните. Тъй като в момента е и активният ловен сезон на дива свиня, ловците са задължени да изпращат проби от всяко отстреляно диво прасе в Националната лаборатория. Данните сочат, че към момента и по отношение на дивите свине епизоотичната обстановка е спокойна
