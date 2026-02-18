Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
Той добави, че няма и населени места без вода и телекомуникации.
Заради обилния снеговалеж и необходимостта от снегопочистване за камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища, съобщи областната админисрация в крайдунавския град. Ограничението на този етап важи за пътя Русе – Разград и Русе – Бяла. Очакванията са пътят Русе – Бяла да бъде отворен за камиони в следващия час. Припомняме, че ограничението на движението за камиони по пътя Русе – Бяла бе въведено първоначално за камиони над 20 тона малко след 01.00 часа тази нощ. От вчера вечерта снегопочистването и обработката срещу обледяване на републиканската пътна мрежа се извършва от общо 43 машини. Към момента на терен продължават да са повече от 30 специализирани автомобила. Ситуацията се следи непрекъснато от Драганов и заместника му Георги Георгиев, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки. Областният управител посочи, че няма проблеми при преминаването на граничния преход между Русе и Гюргево. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, поясняват от БЧК. Такава необходимост обаче на този етап няма.
Към момента снежната покривка е около 25 сантиметра, като на някои места в областта е повече. В Караманово, община Ценово снежната покривка вече е 35 см. Температурата на въздуха е между 0 и -1 градус
