Областната администрация в Русе бе отличена за приноса си в спортна инициатива
"Много съм радостен, че и тази година успяхме да реализираме успешно инициативата в редица учебни заведения в региона. Благодарение на съвместните ни усилия с Регионалното управление на образованието, училищата и детските градини много деца разбраха ползата от физическата активност. Спортът ни учи на дисциплина, постоянство и честна игра – качества, които са важни не само на терена, но и в живота“, посочи Драганов.
"Благодарение на Вас, нашето послание за повече активно време достигна до още повече млади сърца и умове, вдъхновявайки ги да се включат в спортни дейности и да открият радостта от движението“, пишат от екипа на организацията. Те посочват също, че ролята на областните ръководители е ключова на регионално ниво за разпространението на идеята
От Областната администрация припомнят, че в инициативата, която се проведе за 11-ти пореден път през 2025 г., участваха 2984 деца и ученици и над 400 родители и учители от Русенско от общо 17 учебни заведения. Освен от Русе в инициативата се включиха още ученици от Баниска и Долна Студена. Най-активни бяха децата от детска градина "Чучулига“, където те имаха възможност да наблюдават и професионални демонстрации по джудо. Сред най-активните училища бяха ОУ "Никола Обретенов“ и ОУ "Алеко Константинов“. В ОУ "Никола Обретенов“ се проведоха занимания по спорна стрелба, спортно ориентиране, лека атлетика, волейбол и аеробика, а в ОУ "Алеко Константинов“ имаше състезание по разделно събиране на отпадъци, открита тренировка по футбол, а най-добрият български бегач на средни и дълги разстояния неповторимият Евгени Игнатов участва показа магията на леката атлетика пред децата.
На национално ниво в инициативата участваха над 220 000 деца и ученици от 830 учебни заведения.
