Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопродукти в река Дунав след потъването на кораб във водите край Гюргево
Въпреки че според експертите няма вече реална опасност от замърсяване, то при евентуално такова ще бъдат предприети незабавни дейности за ликвидиране на последиците и почистване на евентуално замърсената зона, категоричен бе областният управител. Драганов и заместникът му Георги Георгиев постоянно следят ситуацията и при необходимост са в готовност да въведат допълнителни мерки.
Припомняме, че миналата сряда е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево, след частично потъване на баржа. В момента на инцидента на борда не е имало екипаж. Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването, което засега е само на територията на пристанището. Секторът в румънската акватория също остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.
