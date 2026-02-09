Не са установени петна или разливи от нефтопродукти в българската акватория на река Дунав след потъването на кораб край бреговете на Гюргево през миналата седмица. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, който веднага след получаване на информация за инцидента миналия четвъртък разпореди 48 часово наблюдение на бреговата ивица на река Дунав на територията на общините Русе и Сливо поле. Мярката е изцяло превантивна и е съобразно предвиденото в Областния план за защита при бедствия на област Русе в частта му за специфична опасност при възникване на нефтени разливи по река Дунав, обясни Драганов. След направен детайлен анализ, като най-рискова точка за евентуално отлагане на посочения вид замърсяване на бреговата ивица, беше определен районът на гр. Мартен и селата Сандрово и Ряхово. Наблюдението се извършваше както чрез обходи на терен от общинските администрации, така и чрез използването на дрон от отдел "Аварийно-спасителна дейност река Дунав“ и с гранично-полицейски кораб на Регионална дирекция "Гранична полиция“.Въпреки че според експертите няма вече реална опасност от замърсяване, то при евентуално такова ще бъдат предприети незабавни дейности за ликвидиране на последиците и почистване на евентуално замърсената зона, категоричен бе областният управител. Драганов и заместникът му Георги Георгиев постоянно следят ситуацията и при необходимост са в готовност да въведат допълнителни мерки.Припомняме, че миналата сряда е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево, след частично потъване на баржа. В момента на инцидента на борда не е имало екипаж. Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването, което засега е само на територията на пристанището. Секторът в румънската акватория също остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.