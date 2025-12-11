Областният управител Драгомир Драганов дари високопроходим джип на полицията в Русе
Дарението е мотивирано от постигнатите високи резултати в борбата с престъпността. Статистиката за първото полугодие на 2025 година отрежда на ОДМВР - Русе второ място в страната по разкриваемост.
Предоставеният джип е модел "Hyundai Santa Fe" с дизелов двигател и мощност 153 конски сили. Автомобилът е седемместен, разполага със задвижване 4x4 и е в отлично техническо състояние, след като до момента е бил използван от служители на областната администрация. Превозното средство е с валидна застраховка и преминат годишен технически преглед.
"Убеден съм, че новият автомобил ще даде възможност за по-бърза реакция при инциденти, по-ефективни патрули и по-добър достъп до труднодостъпни райони", коментира Драганов. Той изрази увереност, че автомобилът ще е от помощ в ежедневната дейност на полицията. По думите на ст. комисар Кожухаров автомобилът ще влезе в употреба на полицията веднага.
По време на връчването бяха изтъкнати конкретните показатели, довели до решението за дарението. През първите шест месеца на годината в региона са регистрирани 1052 криминални престъпления, от които 633 са успешно разкрити. Постигнатата разкриваемост от 60,17% класира дирекцията на престижното второ място сред всички 28 областни дирекции на МВР в България.
Впечатляващи са и резултатите при икономическата престъпност, където от 165 регистрирани случая са разкрити 74, или 44,85%, което също нарежда Русе сред водещите дирекции.
Директорът на ОДМВР - Русе прие дарението с благодарност и потвърди готовността на екипа да използва новия ресурс незабавно.
