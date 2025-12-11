Областната администрация в Русе предостави високопроходим автомобил на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) като признание за високата ефективност на полицията през настоящата година. Ключовете на автомобила бяха връчени лично от областния управител Драгомир Драганов на директора на полицията старши комисар Николай Кожухаров.Дарението е мотивирано от постигнатите високи резултати в борбата с престъпността. Статистиката за първото полугодие на 2025 година отрежда на ОДМВР - Русе второ място в страната по разкриваемост.Предоставеният джип е модел "Hyundai Santa Fe" с дизелов двигател и мощност 153 конски сили. Автомобилът е седемместен, разполага със задвижване 4x4 и е в отлично техническо състояние, след като до момента е бил използван от служители на областната администрация. Превозното средство е с валидна застраховка и преминат годишен технически преглед."Убеден съм, че новият автомобил ще даде възможност за по-бърза реакция при инциденти, по-ефективни патрули и по-добър достъп до труднодостъпни райони", коментира Драганов. Той изрази увереност, че автомобилът ще е от помощ в ежедневната дейност на полицията. По думите на ст. комисар Кожухаров автомобилът ще влезе в употреба на полицията веднага.По време на връчването бяха изтъкнати конкретните показатели, довели до решението за дарението. През първите шест месеца на годината в региона са регистрирани 1052 криминални престъпления, от които 633 са успешно разкрити. Постигнатата разкриваемост от 60,17% класира дирекцията на престижното второ място сред всички 28 областни дирекции на МВР в България.Впечатляващи са и резултатите при икономическата престъпност, където от 165 регистрирани случая са разкрити 74, или 44,85%, което също нарежда Русе сред водещите дирекции.Директорът на ОДМВР - Русе прие дарението с благодарност и потвърди готовността на екипа да използва новия ресурс незабавно.