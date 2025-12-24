Едно от най-активните и добре оборудвани доброволни формирования в региона - това в община Сливо поле, бе посетено от областния управител на Русе Драгомир Драганов. Във формированието членуват 15 души, като те са преминали всички задължителни обучения, свързани с гасене на пожари и извършване на спасителни и възстановителни работи, а също и оказване на първа долекарска помощ при бедствия и други извънредни ситуации."Всяка година се правят допълнителни занятия и дори симулации на реални възможни ситуации", каза ръководителят на доброволното формирование Магдалена Красимирова, която също така изпълнява още няколко функции - младши експерт по отбранително-мобилизационна подготовка и служител по сигурността на информацията в Община Сливо поле, а също и председател на местната структура на БЧК."Най-важното е, че всички се разбираме чудесно помежду си и координацията както между нас вътре в екипа, така и с останалите институции на терен е безупречна. Голяма помощ получаваме лично от кмета Валентин Атанасов, винаги застава до нас и не само е готов, а реално ни помага по всякакъв начин", каза още Магдалена Красимирова, която е завършила "Национална сигурност"."Без личното съдействие на Валентин Атанасов и неговите напътствия трудно бихме се справили с толкова много предизвикателства", допълни Красимирова и посочи, че цялата автотехника, с която разполагат е осигурена от Общинската администрация. "Ние сме регистрирани към Общината, така както законът го изисква и работим в тясно сътрудничество с тях", отбеляза ръководителят на доброволното формирование.Сред най-големите предимства, които тя посочи, са наличието на специализирана техника. Става дума за фадрома, багер, водоноска, машина за отводняване, помпи, генератор, както и пръскачки. Въпреки това от доброволното формирование отчитат необходимостта от наличието на специализиран противопожарен автомобил. Статистиката сочи, че това лято доброволците са излизали на терен повече от 30 пъти, само за овладяване на ситуации, свързани с пожари. "Винаги сме в тясно сътрудничество и с пожарникарите, имаме и място, където да се събирам в случай на криза", коментира още Магдалена Красимирова. Тя посочи, че от тази година е изграден и кризисен център в село Борисово. Той е с капацитет до 10 души и например при усложнена зимна обстановка там могат да бъдат подслонени бедстващи хора. Според Красимирова още едно голямо предимство е наличието на високопроходими автомобили, които макар и стари, осигуряват достъп до труднодостъпни места.По думите на областния управител Драгомир Драганов доброволните формирования са и училище по гражданска отговорност, защото възпитават в дисциплина, работа в екип и уважение към общността. "В условията на бедствия, аварии и кризи, доброволците действат рамо до рамо с държавните и общинските структури. Тяхната подготовка, дисциплина и готовност за действие допринасят съществено за навременната реакция и за ограничаване на последиците от извънредни ситуации. По този начин доброволните формирования се утвърждават като надежден партньор на институциите и фактор за обществена стабилност", каза още Драганов и посочи, че доброволното формирование в Сливо поле е много добър нагледен пример за взаимодействието на държавната и местната власт с гражданското общество.