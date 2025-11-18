пътните полицайки Татяна Чобанова и Диляра Емин, които преди дни спечелиха първо място в генералното отборно класиране в 31-ия национален конкурс "Пътен полицай на годината“.
Отличията им бяха връчени от Драганов, като те се дават за последователни, професионално мотивирани и високоефективни действия при изпълнение на служебните задължения, както и за инициативност в прилагането на превантивни мерки за повишаване на пътната култура, а също и за впечатляващото им представяне в конкурса, провел се в края на миналата седмица в Кърджали. Татяна Чобанова е младши автоконтрольор в сектор "Пътна полиция“ на Областната дирекция на МВР в Русе, а Диляра Емин заема същата позиция, но в Районното управление във Ветово. Двете дами бяха придружени от старши инспектор Стилян Димитров, който е началник на група "Пътен контрол“ в "Пътна полиция“.
Татяна Чобанова и Диляра Емин апелираха пешеходците и водачите да бъдат по-отговори участници в движението. Те подчертаха и значението на добрата инфраструктура за избягването на пътния травматизъм. По предложение на областния управител Драгомир Драганов се обмисля следващата година националното състезание да се проведе в Русе. Подобно събитие е организирано в града точно преди 20 години, съобщи областната администрация.
С почетна грамота на областния управител бе удостоен и Емил Денков, който е бивш служител в системата на МВР и по-точно в сектор "Пътна полиция“. Той е участвал като състезател в 6 национални конкурса "Пътен полицай на годината“.
Понастоящем е общински съветник от групата на ССД и председател на постоянната комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет в крайдунавския град. След напускане на системата на МВР до днес той е присъствал на всички национални състезания за пътен полицай по покана на ръководството на отдел "Пътна Полиция“ към Главна дирекция "Национална полиция“.
На 30-то национално състезание, провело се миналата година в Панагюрище, Денков бе удостоен с плакет за приноса му в издигането авторитета на пътните полицаи в областта. Днешната му грамота от областния управител е за значимия му принос към утвърждаването на професионалните стандарти в системата на МВР, проявената последователност в подкрепата и наставничеството на пътните полицаи, както и за осигуряване на приемственост между поколенията чрез систематично споделяне на опит, подпомагайки оформянето на устойчиви професионални навици и увереност у младите служители. А също и за активна гражданска позиция и ангажираност към мисията на МВР, проявени чрез участие в обществени инициативи, свързани с реда, сигурността и пътната безопасност.
Областният управител Драгомир Драганов връчи почетни грамоти на полицейските служители, представили се достойно в национално състезание
© Областна администрация - Русе
Още от категорията
/
Женският полицейски отбор в Русе спечели първо място на Националния конкурс "Пътен полицай на годината – 2025"
11:05
Драгомир Драганов на форума "Дунавски овощари": Земеделието и в частност овощарството е стратегически сектор за всяка държава
15.11
Автомагистралата между Русе и Велико Търново ще е една от темите на заседанието на Комитета за наблюдение
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Откриха тяло на мъж в Русенско, по него са открити увреждания от ...
17:45 / 17.11.2025
Силно представяне на "Локомотив"-Русе с 18 медала от международен...
15:47 / 17.11.2025
Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински д...
15:19 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.