Областният управител Орлин Пенков поиска преразглеждане на план-приема в 5 клас на МГ "Баба Тонка"
©
прогимназиалния етап. Сривът в резултатите по математика е особено отчетлив от 5 клас нататък. На този фон учениците от Математическа гимназия "Баба Тонка“ традиционно постигат значително по-високи резултати на Националното външно оценяване по математика след 7 клас в сравнение с останалите училища в града. Това е безспорно доказателство за високото ниво на подготовка и ефективността на образователния модел на училището. Интересът към Математическа гимназия "Баба Тонка“ е трайно висок, което потвърждава високото качество на обучението. Всяка година значителен брой ученици преминават през изключително конкурентен и натоварен процес на кандидатстване, включващ участие в четири математически състезания и Национално външно оценяване след 4 клас. Това са мотивирани деца с ясно изразен интерес и дългогодишна подготовка в областта на математиката. Благодарение на техния труд и упоритост, Русе заема челни позиции в националните математически състезания.
Припомняме, че наскоро народният представител Иван Белчев излезе с позиция, като подкрепи родителите, които са силно против отпадането на едната паралелка. "Когато едно училище дърпа целия град напред, ние не му режем крилете, а му даваме повече пространство“, подчерта русенският депутат. Той припомни, че завършилите гимназията движат икономиката и науката напред, като много от тях са започнали именно от пети клас в гимназията. Белчев заяви, че застава твърдо зад позицията на русенските граждани, които са му изпратили своето искане. "Тези родители защитават шанса за развитие за децата на Русе. Да се пренебрегват високите резултати на гимназията на НВО след седми клас, а вместо това да се гледа само буквата на закона, е недопустимо“, каза той.
Още от категорията
/
Общественият съвет по околна среда в Русе прие правилник и обсъди дейности за подобряване качеството на въздуха
26.02
Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, възстановка и интерактивен спектакъл
24.02
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Цената на водата скача – колко потребява всеки русенец дневно
14:46 / 26.02.2026
Новият областен управител на Русе Орлин Пенков: Честният вот е ви...
10:35 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.