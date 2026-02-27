Областният управител на Русе Орлин Пенков поиска категорично преразглеждане на план-приема в 5 клас на МГ "Баба Тонка“. Проблемът идва от предложението за закриването на една от двете паралелки в 5 клас в Математическа гимназия "Баба Тонка“, предвидено в план-приема за 2026/2027 г. "Математическата гимназия "Баба Тонка“ не е просто училище. Тя е доказано средище на талант и високи постижения. В нейните класни стаи се изграждат млади хора, които по-късно стават учени, инженери, предприемачи, лекари, създатели на иновации – хора, които движат напред икономиката и обществото. Именно затова необходимостта от план-прием във втора паралелка не е въпрос на удобство. Тя е въпрос на справедливост към десетките деца, които всяка година показват отлични резултати, но остават извън възможността да развият потенциала си в правилната среда“, заяви Пенков. По-рано днес той изпрати писмо до Министерството на образованието и науката, с което настоява за преразглеждане на бъдещия план-прием. "Отчитайки обстоятелството, че процедурата по съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2026/2027 г. в V и VIII клас в профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на областно ниво е приключила, моля за Вашето компетентно и обосновано решение по темата“, пише Пенков до министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов. "Не можем да говорим за развитие, за икономика на знанието и за модерна държава, ако ограничаваме достъпа до качествено образование. Не можем да очакваме иновации, ако не даваме шанс на талантите. Не можем да искаме младите хора да останат в България, в т.ч. и Русе, ако не им осигурим условия да растат и да се реализират тук“, категоричен е Пенков. "Втората паралелка не е просто още един клас. Тя е още една врата, която се отваря и още една възможност за талантливо дете да намери своя път“, допълни областният управител Орлин Пенков. Писмото на Пенков е продиктувано както от лични убеждения, така и от постъпило искане от граждани в региона, което е придружено от подписка с над 500 подписа. Редица национални и международни изследвания показват сериозно изоставане на българските ученици по математика и природни науки, като този процес започва още впрогимназиалния етап. Сривът в резултатите по математика е особено отчетлив от 5 клас нататък. На този фон учениците от Математическа гимназия "Баба Тонка“ традиционно постигат значително по-високи резултати на Националното външно оценяване по математика след 7 клас в сравнение с останалите училища в града. Това е безспорно доказателство за високото ниво на подготовка и ефективността на образователния модел на училището. Интересът към Математическа гимназия "Баба Тонка“ е трайно висок, което потвърждава високото качество на обучението. Всяка година значителен брой ученици преминават през изключително конкурентен и натоварен процес на кандидатстване, включващ участие в четири математически състезания и Национално външно оценяване след 4 клас. Това са мотивирани деца с ясно изразен интерес и дългогодишна подготовка в областта на математиката. Благодарение на техния труд и упоритост, Русе заема челни позиции в националните математически състезания.Припомняме, че наскоро народният представител Иван Белчев излезе с позиция, като подкрепи родителите, които са силно против отпадането на едната паралелка. "Когато едно училище дърпа целия град напред, ние не му режем крилете, а му даваме повече пространство“, подчерта русенският депутат. Той припомни, че завършилите гимназията движат икономиката и науката напред, като много от тях са започнали именно от пети клас в гимназията. Белчев заяви, че застава твърдо зад позицията на русенските граждани, които са му изпратили своето искане. "Тези родители защитават шанса за развитие за децата на Русе. Да се пренебрегват високите резултати на гимназията на НВО след седми клас, а вместо това да се гледа само буквата на закона, е недопустимо“, каза той.