Областният управител Орлин Пенков представи пакет от мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Русе. Предложенията на Пенков идват на фона на редица, постъпващи сигнали в Областната администрация от граждани за неприятни миризми и замърсяване на въздуха."Воден съм от убеждението, че жителите на Русе, имат право не само на информация, но и на реални, измерими резултати. Всички ние имаме изконно право да живеем в чиста и здравословна околна среда, а институциите са длъжни да гарантират това. Борбата с миризмите и индустриалното замърсяване не следва да се изчерпва с мониторинг и кореспонденция между отделни държавни и местни структури, а трябва да доведе до конкретни управленски решения и реални резултати", категоричен е Пенков.Той е изпратил вече предложенията си до кмета Пенчо Милков, както и до министър-председателя Андрей Гюров, а също и до министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. "При ясно идентифициране на конкретен производствен източник, включително установена производствена линия или технологичен процес, от който произтичат миризмите, те могат да бъдат временно спрени до пълно отстраняване на проблема. Практиката в други български общини показва, че подобни мерки са възможни. Пример за това е предприетото съвсем наскоро спиране на производствени мощности на "Кроношпан България" ЕООД във Велико Търново при установени нарушения, което показва, че при наличие на ангажираност и административна решителност могат да бъдат наложени ефективни ограничения в защита на обществения интерес", категоричен е областният управител Орлин Пенков.Според него Общинският съвет е приел Наредба за опазване на околната среда на територията на община Русе, която има общ характер и не съдържа специализирана, детайлна уредба, насочена конкретно към ефективното управление на обонятелния дискомфорт, включително чрез специализирани критерии и процедурни механизми за реакция и мониторинг при сигнали за неприятни миризми. Пенков смята, че на местно ниво Общинският съвет може да въведе ясни критерии за обонятелен дискомфорт, регламентиране на санкции при установени нарушения, както и създаване на процедура за идентифициране на системни нарушения и сезиране на компетентните органи (РИОСВ/МОСВ), които могат да предприемат временно спиране на производствени дейности при системни нарушения.По думите на Пенков този подход е в пълно съответствие с правото на Европейския съюз. "Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух установява задължение за държавите членки и компетентните органи на различни нива да предприемат ефективни мерки за защита на човешкото здраве и околната среда, включително чрез планове и мерки, адаптирани към местните условия. Макар директивата да не определя "миризмите" като самостоятелен показател, тя не изключва, а напротив – предполага възможността за въвеждане на допълващи местни мерки, когато са налице специфични локални проблеми", каза Пенков. "Липсата на специална национална уредба за миризмите не представлява законова забрана, а нормативна празнота, която може да бъде допустимо и законосъобразно запълнена на местно ниво, доколкото не се създават национални стандарти за качество на въздуха", сподели още областният управител. Пенков счита, че могат да се въведат местни правила или препоръки за отстояния и ограничения при определени дейности.Поради липса на национална уредба след отмяната на Наредба №7/1992, общините могат да приемат временни местни критерии, базирани на практика от ЕС и така да не допускат разполагане на нови миришещи производства в непосредствена близост до жилищни зони. Областният управител иска и оценка на миризмите още на етап планиране. Пенков се обявява и за пълен публичен достъп до суровите данни от измерванията на преместваемата станция по метода динамична олфактометрия и до данните на собствената станция за мониторинг на Топлофикация Русе АД, включително: непреработени (raw) данни в реално време; архив на историческите данни; методика за калибриране и обработка; протоколи за техническа поддръжка."Прозрачността е ключов елемент от европейското екологично право и гаранция за обществен контрол, а електронните информационни табла на Общината са с непълна информация“, коментира областният управител на Русе. Той счита, че е необходимо и иницииране на процедура по съответния ред за преместване на Автоматизирана измервателна станция "Петър Берон“ на ул. "Българска Морава“, където често е била разполагана мобилна автоматизирана станция на Изпълнителна агенция по околна среда. По този начин ще се гарантира реален и постоянен мониторинг на атмосферните замърсители в Западна промишлена зона. "Гражданите системно сигнализират за обонятелен дискомфорт в този район. Това ще сложи край на съществуващата липса на ефективен контрол и на недостатъчната информация за веществата, причинители на миризми в този район“, посочи Пенков. Според него е добре и провеждането на разяснителни кампании, насочени към това какво е неприятна миризма и как се подава сигнал.Също така областният управител предлага задълбочаване на усилията от страна на Община Русе в доработване на създадения екологичен кадастър, който е добро начало, но все още не е напълно готов. Идеята е да се направи и местна база данни за източници на миризми, включваща: всички потенциални източници на миризми: промишлени обекти, ферми, пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), сметища, компостиращи инсталации и такива с биогаз, както и информация за разстояние до жилищни райони, работно време, а също и планове за управление на миризмите на операторите.