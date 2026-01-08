Сподели close
С церемония по полагане на венци и цветя пред Паметника на моряка в Русе утре, 9 януари, ще бъдат отбелязани 145 години от създаването на Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров", съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Събитието ще се състои от 09.00 часа сутринта, като освен областният управител в инициативата ще се включат още заместник-началникът по учебната и научната част на ВВМУ капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков и кметът на община Русе Пенчо Милков. По-късно през днешния ден Драганов и неговият заместник Георги Георгиев ще проведат среща с ръководството на ВВМУ - институцията, която организира церемонията.

Областна администрация - Русе припомнят, че началото на морско образование в България е положено именно в града. На основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на Княжество България от 9 януари 1881 г. се формира Морско училище. Инициатор за създаването на учебното заведение е капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, "заведующ" Флотилията и Морската част. Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който престоява на тази длъжност до март 1883 г. В училището се подготвят машинисти и огняри за военния флот. През следващите години се нарича Машинна школа, Техническа школа, Машинен клас, но не променя своя статут и продължава да обучава технически кадри за Флотилията и Морската част.

