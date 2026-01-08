Областният управител и кметът на Русе ще участват в тържеството за 145 години ВВМУ
© Областна администрация - Русе
Събитието ще се състои от 09.00 часа сутринта, като освен областният управител в инициативата ще се включат още заместник-началникът по учебната и научната част на ВВМУ капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков и кметът на община Русе Пенчо Милков. По-късно през днешния ден Драганов и неговият заместник Георги Георгиев ще проведат среща с ръководството на ВВМУ - институцията, която организира церемонията.
Областна администрация - Русе припомнят, че началото на морско образование в България е положено именно в града. На основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на Княжество България от 9 януари 1881 г. се формира Морско училище. Инициатор за създаването на учебното заведение е капитан-лейтенант Александър Егорович Конкевич, "заведующ" Флотилията и Морската част. Пръв началник на Морското училище е подпоручикът от корпуса на флотските механици Павел Алексеевич Машнин, който престоява на тази длъжност до март 1883 г. В училището се подготвят машинисти и огняри за военния флот. През следващите години се нарича Машинна школа, Техническа школа, Машинен клас, но не променя своя статут и продължава да обучава технически кадри за Флотилията и Морската част.
Повече информация за историята на училището, вижте тук.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.