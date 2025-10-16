Иновациите, партньорствата, технологиите и новите инвестиционни инструменти, допринасящи за развитието на следващата вълна на растеж бяха обсъдени на среща между областния управител Драгомир Драганов и представители на факултета по наука и инженерство в румънския град Александрия към Университета "Валахия“ в Търговище."Светът се променя пред очите ни и в основата на тази промяна стоят иновациите. В свят, изправен пред глобални предизвикателства – климатични промени, социални неравенства, демографски и образователни кризи – именно иновациите са ключът към устойчивите решения“, коментира Драганов.Той посочи още, че инвестициите в изкуствен интелект и умелото инвестиране на капитал предефинират предприемаческата среда, като в България тя става все по-примамлива за развитието на иновативни стартъпи. Любопитен факт е, че по данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Румъния в България към края на 2024 г. възлизат на 402,2 млн. евро.В рамките на срещата, която бе организирана със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Днубиус“ Лили Ганчева, бяха обсъдени и възможностите за кандидатстване по различни европрограми. От срещата стана ясно, че до 13.00 часа на 22 декември е удължен срокът за кандидатстване по операциите от стратегическо значение, насочени към корабоплаването и железопътната инфраструктура по Interreg VI-A, съобщи областната администрация.Университетът "Валахия“ е създаден през 1992 г. Към висшето учебно заведение работи и изследователски център, изграден и оборудван със средства от Европейския съюз на стойност 15 милиона евро. Има 10 факултета, 9 от които се намират в град Търговище, Румъния, а най-новият, "Наука и инженерство" в град Александрия.В срещата участваха още доц. д-р Драгош Панагорец – декан на Факултет "Наука и инженерство" доц. д-р Андрея Панагорец – Факултет "Наука и инженерство" в гр. Александрия към Университет "Валахия“ и доц. д-р Панагорец Йоана, която е и съветник на кмета на община Александрия.