"Гергьовден е символ на смелостта да защитаваме Родината си, но и на дързостта и храбростта да отстояваме принципите на добро управление и законност, в усилията ни да изграждаме модерна и европейска държава с работещи институции и ясни правила. Истинската храброст днес е да работим прозрачно, да носим отговорност и да не се крием зад процедури и оправдания. Да правим често трудното, а не удобното. Да мислим в дългосрочен план, а не от проект до проект“, с тези думи областният управител се обръща към жителите на региона по случай отбелязването на 6 май.

"Русе винаги е бил символ на европейския път на България – град на модерността, културата и предприемчивостта. Наш дълг е да продължим да развиваме този потенциал, като създаваме условия за растеж, инвестиции и по-добро качество на живот за всички. Нека не забравяме, че истинската сила на нашия град е в хората, които остават тук, работят, създават и не се отказват да искат повече от средата, в която живеят. В това тихо настояване за по-добро утре“, категоричен е Пенков.

Той изказва признателност и на всички, които служат на България с чест и достойнство, защото тяхната отдаденост е пример за отговорност и грижа към обществото.

Утре Орлин Пенков ще участва в организираната официална церемония от Община Русе по повод Деня на храбростта и българската армия и празника на града. Събитието е с начален час 11.30 ч. пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Там Пенков ще произнесе и слово.