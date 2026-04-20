Областният управител на Русе Орлин Пенков заедно със заместник областните управители Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов и служители от администрацията поднесоха цветя пред Паметника на свободата в Русе.

"Това въстание не е просто исторически акт – то е нравствен връх, доказателство, че духът на един народ не може да бъде сломен, когато е воден от достойнство и стремеж към правда“, заяви Пенков.

Той посочи, че днес, 150 години по-късно, ние не просто си спомняме, а сме призвани да пазим паметта жива не само с думи, а с действия – с почтеност, с грижа за общото благо, с решимост да отстояваме ценностите, които те защитиха с живота си.

"Историята не е далечен разказ, а нашият морален компас. И ако искаме да бъдем достойни наследници на Априлци, трябва да носим тяхната смелост в ежедневието си – в малките избори, които изграждат голямото бъдеще на България. Днес нашето предизвикателство е различно, но не по-малко важно. Ние не се борим с окови, които се виждат, а с такива, които се прикриват – корупция, безнаказаност, зависимости, които подкопават доверието в държавността и отнемат бъдещето на младите хора“, каза Пенков.

Според него патриотизмът не се измерва с гръмките лозунги, а чрез ежедневната борба за прозрачност, справедливост и европейско развитие на България. Днес трябва да положим усилия да превърнем страната ни в място, където правилата важат за всички. България няма нужда от гласове, които всяват съмнение в институциите, които противопоставят гражданите едни на други или поставят личния политически интерес над националния. Историята ни учи, че когато сме разделени, губим най-много“, допълни още Пенков.