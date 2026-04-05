Областният управител на Русе Орлин Пенков се възползва от възможността за пробно гласуване с машина преди предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. Той тества едно от устройствата, разположено в Районната избирателна комисия и увери, че това е най-сигурният начин за упражняване правото на вот, който предпазва от фалшификации, измами и присвояване на гласове.

По неговите думи машинното гласуване не е просто технологично решение, а преди всичко инструмент за ограничаване на порочните практики, за намаляване на човешката грешка и за пресичане на опитите за манипулация на резултатите. Според него използването на машини в изборния процес в голяма степен гарантира честност, прозрачност и надеждност на вота. Пенков отбеляза още, че статистиката сочи, че много повече грешки се допускат при отчитането на протоколите от хартиени бюлетините.

"Машинното гласуване е в интерес на гражданите, защото гарантира, че техният избор ще бъде отчетен точно, без интерпретации и без възможност за подмяна“, каза областният управител на Русе.

Същевременно в региона продължава разяснителна кампания за машинното гласуване. Утре демо вот се предвижда да бъде организиран от 09.00 ч. в Щръклево, от 10.00 ч. в Сваленик, от 11.00 ч. в Иваново, а от 12.00 ч. в Красен. На 8 април от 10.00 ч. пробната машина ще бъде в Борово, а на 9 април в Бяла и Ценово съответно от 10.00 и 14.00 ч. Последният предвиден демо вот ще е от 10.00 ч. на 14 април във Ветово.