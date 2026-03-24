Областният управител на Русе Орлин Пенков: Предприемаме решителни мерки за предотвратяване на нелегалната търговия с животни в Русенско
От комисията, в която участваха още заместник областният управител Бранимир Стефанов и директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Юлиян Йорданов, стана ясно, че съвместно с полицията са проведени две специализирани акции в Бяла и Сливо поле, като не е установено нерегламентирано движение на животни. От Областната дирекция по безопасност на храните обясниха, че заседанието се е провело, заради усложнената епизоотична обстановка в страната и опасността от навлизане на нови заболявания от съседни страни.
Колкото до Румъния, страната остава все още рискова, защото от миналата година там има огнища на шарка и чума по дребните преживни животни. Тази година обаче няма констатирани нови огнища. От Областната дирекция по безопасност на храните посочиха, че в случай на разпространение тези заболявания могат да имат силен негативен ефект върху икономиката, но не са опасни за хората. Затова на този етап към момента е забранен вноса на дребни преживни животни от северната ни съседка. Става дума най-вече на овце и кози. Сред решенията, които бяха взети днес, е провеждането на ежедневен контрол на граничния преход при Дунав мост за проверка на преминаващите транспортни средства, превозващи живи животни, както и на такива, които биха могли да извършат нерегламентиран транспорт.
При констатиране на нарушение веднага ще бъдат уведомени от Областната дирекция по безопасност на храните. Същевременно до края на този месец кметовете на общините трябва да определят места за задържане на животни при констатиране на нерегламентиран транспорт. До 30 април е и срокът за провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии. Ще има и засилени проверки в животновъдните обекти за отглеждане на овце и кози на територията на област Русе от официалните и регистрирани ветеринарни лекари. Ще се следи стриктно и за нерегламентирани пазари, изложби и др. събирания на животни.
Обсъдена бе и ситуацията с африканската чума по свинете. Затова четири пъти годишно ще се извършват клинични прегледи и проверки на биосигурността в личните стопанства за отглеждане на свине от регистрираните ветеринарни лекари. Ще се направи и инвентаризация на личните стопанства. При засичане на нерегламентирано движение на животни и отглеждане на неидентифицирани такива в личните стопанства незабавно ще се информират органите на Областна дирекция на МВР – Русе и Областна дирекция по безопасност на храните.
Не бе пропусната и темата за необходимостта от предприемане на навременни мерки за намаляване на популацията на безстопанствените кучета, както и актуализирането на регистрите на домашните кучета и публикуването им на официалната интернет страница на съответната Общинска администрация.
