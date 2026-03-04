Областният управител на Русе Орлин Пенков ще има приемен ден всеки петък от 14.00 до 16.00 часа, съобщиха от Областна администрация - Русе."Ако искаме наистина да сме модерна и правова европейска държава, трябва да сме наясно, че управлението не се измерва само с броя на обработените преписки, а преди всичко с достъпността на гражданите до него", коментира Пенков. "С обявяването на реален приемен ден всяка седмица, заявявам още веднъж нулева толерантност към корупцията и ясна отговорност зад всяко решение, което вземам. Няма да допусна властта да се капсулира. Обратната връзка е важна, защото гражданският глас има сериозна тежест и като институции сме длъжни да го отразим", посочи Пенков.По негови думи приемният ден ясно демонстрира готовност за последващи действия, които се превръщат в механизъм за контрол отдолу нагоре. "Искам да върна доверието там, където то често е било изгубено, защото за мен е приоритет е да служим на гражданите", допълни Орлин Пенков.За среща с областния управител е необходимо предварително записване на телефонен номер: +359 82 812 223. Записването може да стане на посочения телефон всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.