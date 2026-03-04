Областният управител на Русе Орлин Пенков ще ръководи лично техническия екип от Областната администрация за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април тази година. За първи път областен управител оглавява екипа по подготовка на изборите, съставен от служители в институцията, като така той иска отново да затвърди ангажираността си към провеждането на честни и прозрачни избори в региона."Осигуряването на нормален вот е последващата гаранция за силни институции, които служат на гражданите, а не на олигарси, както и за икономика, която създава просперитет тук, а не изнася бъдещето на младите и най-вече за държава, в която законът е над всеки“, категоричен е Пенков."Прозрачните избори са бариера срещу корупцията и защита срещу подмяната. Те са гаранция, че политическата конкуренция се случва чрез идеи, а не чрез манипулации. Нека спрем да гледаме на вота само като на протокол. Честните избори са сила, но и отговорност. Те изискват активни граждани и независими институции. Изборите обаче не се случват сами“, допълни още областният управител.Припомняме, че техническият екип от Областната управа ще отговаря за получаването и предаването по общини на бюлетините, както и на специализираната хартия за машинния вот, а също и за устройствата за видеонаблюдение в секционните избирателни комисии в региона. От техническия екип на практика осигуряват безпроблемната работа на РИК чрез предоставяне на помещение, а също така и пълна логистика относно предоставянето на необходимите изборни книжа по общините. От екипа ще работят и за недопускане на незаконна предизборна агитация.Още следващата седмица Пенков планира среща с кметовете на осемте общини от региона по темата за гарантирането на честни и прозрачни избори.