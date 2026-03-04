Областният управител на Русе Орлин Пенков оглави техническия екип за изборите
"Осигуряването на нормален вот е последващата гаранция за силни институции, които служат на гражданите, а не на олигарси, както и за икономика, която създава просперитет тук, а не изнася бъдещето на младите и най-вече за държава, в която законът е над всеки“, категоричен е Пенков.
"Прозрачните избори са бариера срещу корупцията и защита срещу подмяната. Те са гаранция, че политическата конкуренция се случва чрез идеи, а не чрез манипулации. Нека спрем да гледаме на вота само като на протокол. Честните избори са сила, но и отговорност. Те изискват активни граждани и независими институции. Изборите обаче не се случват сами“, допълни още областният управител.
Припомняме, че техническият екип от Областната управа ще отговаря за получаването и предаването по общини на бюлетините, както и на специализираната хартия за машинния вот, а също и за устройствата за видеонаблюдение в секционните избирателни комисии в региона. От техническия екип на практика осигуряват безпроблемната работа на РИК чрез предоставяне на помещение, а също така и пълна логистика относно предоставянето на необходимите изборни книжа по общините. От екипа ще работят и за недопускане на незаконна предизборна агитация.
Още следващата седмица Пенков планира среща с кметовете на осемте общини от региона по темата за гарантирането на честни и прозрачни избори.
