Гарантиране на честни и прозрачни избори поиска областният управител на Русе Орлин Пенков при срещата си с директора на "Информационно обслужване" в крайдунавския град Иван Трифонов."Основен приоритет в работата ми е организацията и осигуряването на изборен процес, който протича законосъобразно, открито и без компромиси. Това включва координацията между всички ангажирани институции, организационната подготовка и създаването на среда, в която всеки гражданин може да упражни правото си на глас свободно и без натиск", посочи Пенков и отбеляза, че е важно всички институции, имащи отношение по темата да поемат отговорност.От своя страна Иван Трифонов гарантира, че ще използва целия капацитет на "Информационно обслужване", за да се осигури техническото обезпечаване за провеждане на вота. Той увери Пенков, че екипът отговарящ за обработката на данни е изграден от висококвалифицирани специалисти, което гарантира безпроблемното преминаване на процеса. От срещата стана ясно още, че вече е създадена и организация в самия ден на изборите по време на работата си никой от служителите на "Информационно обслужване" да няма достъп до външно електронно устройство (като телефон или таблет), за да се предотвратят всякакви опити за намеса и манипулации на вота.Предвижда се изборите отново да се проведат в многофункционалната спортна зала "Арена Русе", като Пенков лично ще проследи целия процес, за да гарантира истинността на вота.