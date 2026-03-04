Организацията на изборния процес на 19 април тази година беше във фокуса на среща по-рано днес между областния управител на Русе Орлин Пенков и директора на Областната дирекция на МВР ст. комисар Диян Минков. Пенков получи уверение от шефа на полицията в града, че ще бъдат предприети всички мерки за пресичане на купения и корпоративния вот."Ще проявя нулева толерантност към всяка форма на изборно престъпление. Няма да позволява опити за манипулация на вота. Всеки сигнал, който получа, ще бъде проверен незабавно“, заяви Пенков и поиска същото от всички институции в региона. "Подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори след многохилядните протести в края на миналата година са изпит за институциите дали ще покажат професионализъм, дали ще устоят на външния натиск, който най-вероятно ще се упражни върху тях и дали ще бъдат безпристрастни и решителни. Сигурността на вота не е формалност.Тя е "червената линия“ между демокрация и подмяна. И тази линия трябва да бъде пазена твърдо, ясно и без компромиси“, посочи областният управител Орлин Пенков. Ст. комисар Диян Минков заяви, че от страна на ОДМВР вече е в ход активна подготовка на осигуряването на безпристрастен вот, като предстои провеждането на редовни срещи с ангажираните покрай изборите институции с цел обсъждане на актуалните въпроси и своевременна реакция при сигнали.Припомняме, че основната задача на служебното правителство е провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори. Пенков припомни решението на Конституционния съд от 15 март 2025 г., с което частично бяха касирани предходните избори. "Не можем да допуснем подобен срам да се повтори отново“, категоричен е Пенков.