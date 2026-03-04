Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
"Ще проявя нулева толерантност към всяка форма на изборно престъпление. Няма да позволява опити за манипулация на вота. Всеки сигнал, който получа, ще бъде проверен незабавно“, заяви Пенков и поиска същото от всички институции в региона. "Подготовката и провеждането на предсрочните парламентарни избори след многохилядните протести в края на миналата година са изпит за институциите дали ще покажат професионализъм, дали ще устоят на външния натиск, който най-вероятно ще се упражни върху тях и дали ще бъдат безпристрастни и решителни. Сигурността на вота не е формалност.
Тя е "червената линия“ между демокрация и подмяна. И тази линия трябва да бъде пазена твърдо, ясно и без компромиси“, посочи областният управител Орлин Пенков. Ст. комисар Диян Минков заяви, че от страна на ОДМВР вече е в ход активна подготовка на осигуряването на безпристрастен вот, като предстои провеждането на редовни срещи с ангажираните покрай изборите институции с цел обсъждане на актуалните въпроси и своевременна реакция при сигнали.
Припомняме, че основната задача на служебното правителство е провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори. Пенков припомни решението на Конституционния съд от 15 март 2025 г., с което частично бяха касирани предходните избори. "Не можем да допуснем подобен срам да се повтори отново“, категоричен е Пенков.
