Как данните за строителни обекти, използваните материали и извършените дейности могат да бъдат структурирани в обща дигитална среда, така че да се осигурят по-добра проследимост, по-бърз достъп до информация, по-ясна основа за вземане на решения и практическа рамка за повторна употреба и рециклиране на ресурси, бяха сред основните теми на среща в Областната администрация – Русе.

Инициативата се реализира по предложение на областния управител Орлин Пенков, а в срещата се включиха неговите заместници Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов, експерти от институцията и представители на частния сектор. Софтуерът, който беше демонстриран, е дело на русенската фирма "Речек“ ЕООД с управител Емилиян Енев. Той е добре познат и като инициатор и председател на Управителния съвет на Startup Factory. "В съвременния свят ефективното управление на строителните процеси изисква не само опит и експертиза, но и прилагане на модерни технологични решения“, каза Пенков. Според него по този начин се създават условия за по-добро планиране, оптимизиране на ресурсите и минимизиране на риска от грешки. "Убеден съм, че дигитализацията в строителството е ключов фактор за устойчивото развитие на сектора и за гарантиране на по-високо качество и безопасност на изпълняваните дейности“, допълни Пенков.

"Нашата цел е да обединим тази информация в обща дигитална среда, където тя да бъде структурирана, достъпна и лесна за анализ в реално време. Чрез прилагането на съвременни технологии създаваме инструмент, който подпомага координацията между всички участници – инвеститори, проектанти, изпълнители и контролни органи“, сподели от своя страна Енев. Той подчерта, че дигитализацията не е просто удобство, а необходимост, която води до по-висока ефективност във всеки сектор.

Софтуерът е достъпен напълно безплатно както за частния сектор, така и за публичните институции. Например Община Варна се е включила пилотно като целева група и е изпробвала софтуера, реализиран в рамките на проект Circular DigiBuild - "Насърчаване на внедряването на нови технологии в прилагането на кръговата икономика в строителния сектор и сектора на сградите в региона на река Дунав“ по Програма ИНТЕРРЕГ "Дунавски регион“ 2021 - 2027 г.

Целта е ефективно управление на данни за сгради и инфраструктура, подобряване на процесите по планиране, поддръжка и оптимизация на ресурсите, както и дигитализация на хартиени документи и регистри. Фокусът е върху строителство, сгради, уличната мрежа и свързаните с тях общинска инфраструктура. Разработката осигурява видимост по целия жизнен цикъл на ресурсите – от първоначалното влагане и използване, през демонтаж и преместване, до подготовка за повторна употреба или рециклиране.

От една страна, проектът подпомага ежедневната оперативна работа на съответната администрация или фирма и свързаните с нея технически екипи. От друга страна, той създава модел, който може да бъде надграден и приложен в други инфраструктурни случаи. Внедряването на представения софтуер намалява необходимостта от използване на хартиени документи, както и риска от прекомерно фрагментиране на информацията и нейното съхранение в различни системи. Освен това спестява значително време и усилия за достъп, агрегиране и използване на данни.