Областният управител на Русе е единственият представител на държавата с подобна награда
Благодарение на оказаното съдействие от страна на Областната администрация на Държавната опера са предоставени помещения с обща застроена площ от над 600 кв.м. Те се намират в Западна промишлена зона и се използват за съхранение на декори и реквизит на институцията. Драганов осигурява и подкрепа при настаняване на гостуващи или временно работещи артисти, режисьори, сценографи, хореографи и художници. За целта той предостави временно държавно жилище, което да се ползва от Държавната опера при необходимост.
"Гордея се, че като областен град Русе има оперен театър и въпреки тежките материални условия и нелеките финансови времена, ръководството в лицето на Пламен Бейков съумява да развива Държавната опера и да намира начини за обогатяване и модернизиране на материалната си база. Това от своя страна спомага за богати, интересни и нетрадиционни оперни и балетни постановки“, заяви Драганов.
Преди няколко дни кристален приз получиха и десетте най-големи частни дарители на операта. Това са фирмите "Дунарит“, свинекомплекс "Голямо Враново“, винарска къща "Левент“, "Александра Травел“, "Диоген“, "Оргахим“, "Евростарс“, специализирана медико-диагностична лаборатория "Здраве – 99“, "Дунав прес“ и "Еврохолд – България“.
