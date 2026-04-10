Областният управител на Русе Орлин Пенков се срещна с представители на Офиса за демократични институции и човешки права към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/ОДИЧП). Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация, цитирани от Ruse24.bg.

Наблюдателната мисия ще проследи провеждането на предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година. По време на разговорите Пенков запозна международните представители с дейностите на Областната администрация, насочени към пресичане на всякакви изборни манипулации и зашита изборните права на гражданите.

Той разказа и за това, че по телефон и e-mail продължават да постъпват редица сигнали за възможни изборни нарушения, които веднага се предават на полицията и Районната избирателна комисия. Според него увеличеният брой сигнали е показателен за повишеното доверие на гражданите в изпълнителната власт. Част от нарушенията са свързани със съмнения за нерегламентирана агитация и дори такава в разрез със служебно положение. Други касаят опити за неправомерно влияние върху избиратели в хода на предизборната кампания.

"През годините се е стигнало до тежки зависимости на места, които са пречка пред честността и прозрачността на вота следващата неделя", каза Пенков, но посочи, че се предприемат всички възможни мерки за справяне с подобни порочни практики. Той отчете високото ниво на сътрудничество с Областната дирекция на МВР в лицето на директора ѝ ст. комисар Диян Минков.

Областният управител заяви още, че е налична координацията между институциите и способност за бърза и адекватна реакция при всякакви опити за нередности. Областният управител обясни и, че благодарение на служебното правителство за първи път решение намира и проблем, който е поставян години наред, а именно осигуряването на стандартизирани паравани за изборните помещения. По думите му това е важно за общия подход при организиране на изборните помещения, както и допълнителна гаранция срещу нарушения. В рамките на дискусията бе обсъдена и техническата подготовка на изборите, като Пенков отчете, че всички срокове, определени от Централната избирателна комисия и Министерския съвет се спазват.

Той бе категоричен, че ще продължи да работи в тясно сътрудничество с всички институции и наблюдатели, с ясната цел за провеждане на избори, които отговарят на стандартите за демократичност и доверие.

От своя страна представителите на мисията за наблюдение на изборите приветстваха усилията на Областната администрация за организирането на предстоящия предсрочен вот.

Според междинния доклад на ОССЕ (ODIHR) за предстоящите парламентарни избори, в България съществуват рискове, като разпространение на дезинформация в социалните мрежи и купуване на гласове.