Областният управител на Русе обсъди развитието на региона с началника на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
Акцент беше поставен върху ролята на учебното заведение като водещ център за подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на морското образование и отбраната. Бяха обсъдени и възможности за съвместни инициативи, насочени към подкрепа на младите хора, повишаване на интереса към морските професии и укрепване на връзката между образованието и практиката. Двете страни се обединиха около мнението, че доброто взаимодействие между държавните институции и образователните структури е от съществено значение за устойчивото развитие на региона и за подготовката на бъдещи специалисти. Началникът на Висшето военноморско училище представи основните приоритети в развитието на институцията, сред които модернизацията на учебната база, внедряването на съвременни технологии и разширяването на международните партньорства. По време на срещата бяха разгледани и конкретни идеи за съвместни инициативи, насочени към насърчаване на интереса на младите хора към морските професии и по-тясната връзка между образованието и практиката.
Пенков получи специална благодарност от началника на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов за съдействието за организирането на днешния концерт в Държавната опера в града, посветен на 145-ата годишнина на образователната институция. Началният час на инициативата е днес в 14.00 ч. В него ще участват ученици от Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“. В срещата участваха още заместник-началниците по административната част и логистиката, както и по учебната и научната част съответно капитан I ранг Вълчо Атанасов и капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков, а също и Иван Иванов, който е председател на Асоциацията на възпитаниците на ВВМУ и представители на структурата.
