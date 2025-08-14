Областният управител на Русе оспори забраната за употреба на алкохол на открити места

© Предложената наскоро забрана за употреба на алкохол на открито от Общинския съвет в Русе вече е оспорена от областния управител Драгомир Драганов пред Административния съд в крайдунавския град, съобщи самият той. Възражението на Драганов е продиктувано най-вече от това, че Общинският съвет не е компетентен да урежда въпрос, уреден от нормативен акт от по-висока степен.



Драганов поясни, че за да бъде валидна такава забрана /напр. пиене на алкохолни напитки в парк/, тя трябва да произтича от закон или законът да дава изрично правомощие на Общинския съвет да уреди това отношение.



Нито един закон или друг акт от по-висока степен не упълномощава Общинския съвет да разполага с правомощия да налага забрани и санкции за този вид действие, посочи още Драганов. В случая въведената забрана за употреба на алкохолни напитки на обществени места не намира своята законова опора.



Важно е да се знае, че употребата на алкохол като действие, само по себе си, не съставлява нарушение на обществения ред. Също така Драганов отбеляза, че не е упоменато кога новите разпоредби биха влезли в сила, което за подзаконов нормативен акт е съществен пропуск. По думите на Драганов цитираните нови забрани в Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Русе /Наредба №4/ засягат и дискриминират неопределен и неограничен кръг субекти, които се намират на територията на общината. Като пример Драганов посочва Лесопарк "Липник“, където от Общината са създадени условия за провеждане на пикник на открито. Опасенията на Драганов са още, че по този начин ще се засегнат правата на всички граждани, независимо дали са жители на град Русе или туристи. В желанието си Общинският съвет да ограничи вандалските прояви и проявите, които нарушават обществения ред на територията на общината, възниква риск да бъдат засегнати всички останали, смята Драганов. За изключително странно Драганов намира и факта, че има рязко противоречие между новите предложения в Общинската наредба и Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Става дума за следното, че в наредбата е позволено да се употребява алкохол на такива мероприятия, а законът ги забранява категорично. Употребата на алкохолни напитки на обществени места /с изключение на заведения, съгласно Наредба №4/ може да бъде санкционирано, ако се случи престъпление /по Наказателния кодекс/ или административно нарушение /по Закона за административните нарушения и наказания/. В тази връзка, не би могло да се счете, че употребата на алкохол на открито създава опасност за обществото, която да бъде санкционирана. Чрез въпросната наредба, Общинският съвет фактически се опитва да въведе наказуемост или административна санкция за поведение, което законодателят не е санкционирал, счита областният управител Драгомир Драганов и смята, че това представлява излизане извън границите на местното нормотворчество. Не на последно място Драганов посочва, че формулираната забрана в наредбата приравнява гражданин, който употребява алкохол без да нарушава обществения ред, с лице, което грубо и цинично го нарушава.



Областният управител Драгомир Драганов критикува и частта в Наредбата, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, защото законът напълно забранява употребата на същите, без значение дали е на открито или не.