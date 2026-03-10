Областният управител на Русе поиска пълна прозрачност относно високата цена на водата
От областната администрация припомнят, че средно цената на ВиК услугите в региона е скочила средно с 9.3%. По-рано днес Пенков изпрати писмо до управителя на ВиК дружеството в града и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Пенков поиска от тях разясняване на причините и параметрите в одобрения бизнес план на дружеството, налагащи повишаването на цените за крайните потребители точно в този момент. "Изразявам безпокойство, че въвеждането на нови по-високи цени за абонатите на "ВиК“ ООД – Русе съвпада с периода на влизане на еврото в обръщение, липсва публичен дебат по темата с повишаването цената на тези услуги и същите стойности са на ръба на социалната поносимост, като в тази насока също не са изнесени достатъчно данни“, написа Пенков. Областният управител отбелязва, че гражданите поставят редица въпроси какво налага прилагането на новите цени за абонатите в област Русе, считано от 01.03.2026 г., при положение че стойностите са известни от значително време и въпросните инвестиции са били предвидени и в бизнес плана на дружеството. "Оставам с впечатлението, че цените на ВиК услугите са изкуствено задържани и това отлагане съвпада с периода на встъпване в длъжност на служебното правителство и провеждането на поредните извънредни парламентарни избори“, пише в писмото до институциите Пенков.
Подробна справка показва, че крайните цени са следните: за доставяне на вода на потребителите – 4,177 лева за кубически метър или 2,136 евро за кубически метър (при 3,845 лв. за куб. м или 1,966 евро/куб. м към момента), за отвеждане на отпадъчни води – 0,758 лв./куб. м или 0,388 евро/ куб. м (при 0,635 лв./куб. м или 0,325 евро/ куб. м към момента), за пречистване на вода за битови и приравнени към тях потребители – 0,731 лв./куб. м или 0,374 евро/ куб. м (при 0,704 лв./ куб. м или 0,360 евро/ куб. м към момента). За пречистване на води на промишлени и други стопански потребители ще се плащат крайни цени с ДДС: при първа степен на замърсяване - 0,835 лв./ куб. м или 0,427 евро/куб. м (при 0,805 лв./ куб. м или 0,412 евро/куб. м към момента), при втора степен на замърсяване - 1,267 лв./куб. м. или 0,648 евро/
куб. м (при 1,222 лв./куб. м или 0,625 евро/куб. м към момента) и при трета степен на замърсяване – 1,675 лв./куб. м или 0,857 евро/куб. м (при 1,614 лв./куб. м. или 0,825 евро/ куб. м. към момента).
Според областния управител Орлин Пенков решението за увеличение на цените на водата в страната е взето през декември 2025 г. от КЕВР, като то е те да бъдат увеличени от 1 януари 2026 г., т.е. не служебното правителство е отговорно за настоящото увеличение на цените на водата, тъй като цените са задържани на предходните си нива за период от 3 месеца. Също така Пенков смята, че след евентуален политически натиск през 2025 година ВиК операторите с държавно участие са обявили, че няма да повишат цените в предвидения срок. Също така той посочи още, че в края на февруари държавният "ВиК холдинг" е уведомил дружествата, че решението на КЕВР ще влезе в сила от 1 март. Същевременно министърът на регионалното развитие няма правомощия да спира процедурата по вдигане на цените – те могат да бъдат коригирани единствено от КЕВР при определени обстоятелства, но до момента от комисията няма подобна заявка.
/
