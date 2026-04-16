Защитата на вота на гражданите е приоритет от най-висок порядък и изисква решителни, последователни и отговорни действия от всички институции. Това каза Областният управител на Русе Орлин Пенков при срещата му с кмета на община Сливо поле Валентин Атанасов.

Гарантирането на честен и прозрачен вот тази неделя беше основна тема по време на срещата, на която бяха обсъдени конкретни действия за осигуряване законосъобразното протичане на изборите на територията на общината.

Акцент беше поставен върху координацията между институциите, повишаването на контрола и навременния обмен на информация с компетентните органи. Пенков бе категоричен, че държавата предприема всички мерки за превенция на изборни нарушения. Двете страни се обединиха около необходимостта от засилен институционален контрол, бърза реакция при сигнали за нередности и безусловно спазване на изборното законодателство.

Особено внимание ще бъде обърнато и на т.нар. рискови групи. По последни данни общият брой на секциите в община Сливо поле е 17. Сред темите на разговорите бе и необходимостта от бързо и адекватно почистване на предизборните плакати от обществените места.

Обсъдено бе и значението на ефективното сътрудничество между институциите и активната роля на местната общност. Беше подчертано, че устойчивото развитие на всяка община е пряко свързано с добрата координация между държавната и местната власт.

"Само чрез общи усилия, споделена отговорност и постоянен диалог могат да бъдат постигнати реални и дългосрочни резултати в полза на гражданите“, каза Пенков.

Областният управител бе категоричен, че ще продължи активния диалог с общините от региона и ще подкрепи всяка инициатива, насочена към подобряване на жизнената среда и развитието на региона. Пенков посочи и необходимостта от изграждане на работещи механизми за сътрудничество, които да гарантират по-бърза реакция при решаването на конкретни проблеми и по-ефективно използване на наличните ресурси.

В рамките на срещата Пенков постави пред кмета на община Сливо поле и неговия екип въпроси и от жители на Сливо поле и съседни населени места, които са били обсъждани по време на приемните дни на областния управител и настоя за тяхното бързо решаване.

В срещата участваха още двамата заместник-кметове Борислава Братоева и Михаил Чиликов, секретарят на Общинската администрация Иван Иванов и председателят на Общинския съвет Илиян Иванов.