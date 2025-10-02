ЗАРЕЖДАНЕ...
|Областният управител на Русе поздрави художника Славейко Петров по повод предстоящата му изложба
Изложбата ще бъде открита следващия четвъртък /9-и октомври/ и ще може да бъде разгледана до 22-и в изложбената зала на ул. "Борисов“ 6 в крайдунавския град.
Експозицията се очаква да включва 40 картини и непоказавни досега корабни модели. По-рано днес той се срещна с областния управител Драгомир Драганов.
"Във всяко Ваше произведение – било то картина или корабен модел – има нещо живо, нещо, което ни кара да спрем, да се замислим и да се възхитим. Поздравления, че успявате да съчетаете таланта на твореца и майстора, на мечтателя и на търпеливия занаятчия. Чрез Вашето изкуство ние не просто виждаме красота – ние усещаме духа на морето, величието на традициите и силата на човешкото въображение“, каза Драганов.
Славейко Петров е роден на 11 октомври 1959 година в Русе, наследник е на стар русенски род. Дядо му Славейко Свещаров Петров, на когото носи името, е бил собственик на печатница ,,Русенско ехо“, най-голямата до национализацията. Първата си рисунка прави на четири годишна възраст. Основното си образование получава в "Любен Каравелов“, а средното в Столарското училище /сега Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура/.
Големият му талант откриват именитите русенски художници Йордан Парашкевов и Кирил Станчев. За Петров и до днес двамата остават неповторими преподаватели и хора, от когото е научил много житейски уроци.
Първата изложба на художника е през далечната 1993 година. Паралелно той се занимава и с корабомоделизъм от 1999 година до 2019 година. Славейко Петров е утвърден художник със собствен стил и почерк познат на Русе и страната. Негови творби се намират в частни колекции от Вашингтон до Токио. Носител е на повече от 80 броя медали от световни, европейски и държавни първенства. Пет пъти е избиран за спортист на годината на община Русе в приложните спортове – корабомоделизъм.
