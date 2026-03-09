Андрей Гюров, като встъпването им в длъжност се предвижда да се случи този четвъртък, съобщиха от областната администрация в крайдунавския град.
Десислава Бенкова е завършила "Право“ в Русенския университети и "Финанси“ във Великотърновския университет. Има богат опит в частния и обществения сектор. От март 2020 година до момента е била юрисконсулт в "Оргахим“ и "Оргахим Резинс“. Активно се е занимавала и с правно консултиране, като в периода 2013 – 2017 година е работила в Община Русе. Там тя се е занимавала предимно с изпълнението на различни програми и проекти. Била е и лектор по приложимото европейско и национално законодателство във връзка с процеса по кандидатстване, управление и отчитане на различни европейски проекти. Активното се е занимавала с менторство на студенти в Русенския университет, като е обучавала младите си колеги по обществени поръчки.
Бранимир Стефанов е бакалавър по европеистика и магистър по маркетинг и право от Русенския университет "Ангел Кънчев“. Завършил е и следдипломна квалификация в УНСС по корпоративно нормативно съответствие. Има богат опит в частния сектор, като от средата на 2021 година до сега е бил ръководител на отдел в "Експрес сервиз“ ООД. Говори отлично английски език и ползва още нидерландски и немски. Два пъти е бил член на Районната избирателна комисия в Русе от квотата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“.
Досегашният заместник областен управител Георги Георгиев бе освободен от длъжност днес. Припомняме, че той беше назначен в началото на август 2023 г.
