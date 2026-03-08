"Честит 8 март, мили дами! Бъдете здрави и щастливи! Бъдете смели в мечтите и начинанията си! Покорявайте с нежност и вдъхвайте надежда! Със своята решителност, грижа и смелост Вие ежедневно доказвате, че жената е символ на съзидание, достойнство и надежда. Благодарение на Вас светът е по-добро място – по-човечен, по-топъл и по-светъл. Вашата роля е безценна, а приносът Ви – незаменим“, с тези думи областният управител на Русе Орлин Пенков се обърна към дамите по случай Международния ден на жената, който се отбелязва днес."Нека не само днес, а всеки ден да отдаваме заслужено признание на жените, които са вдъхновение, опора и двигател на промяната – в семейството и в обществото. Това обаче е ден не само за признателност, но и за напомняне, че равноправието, достойнството и възможностите за развитие трябва да бъдат реалност за всяка жена. Наш дълг е да продължим да работим за общество, в което няма ограничения пред мечтите и възможностите на жените – общество, основано на равенство, уважение и свобода“, категоричен е Пенков.Той благодари и на всички жени, които непрекъснато, без почивка, със своята енергия и знания правят България по-силна, пише областната администрация в крайдунавския град.