Областният управител на Русе се срещна с ръководството и членовете на РИК, целта е гарантиране на честен и прозрачен вот
Пенков посочи, че доверието на гражданите е ключов фактор за легитимността на изборните резултати и следва да бъде защитено чрез ясни правила и отговорно поведение от страна на всички участници. Основен акцент по време на срещата бе засилването на институционалното взаимодействие във връзка с подготовката на предстоящите избори и гарантирането на честността на вота. За безпроблемната работа на РИК от Областната администрация ще осигурят три напълно нови компютъра.
Областната управа в крайдунавския град предприе и действия за осигуряване на паравните за гласуване с хартиени бюлетини. От своя страна, представителите на РИК изразиха готовност за активна работа и стриктно спазване на законовите изисквания, както и за своевременна реакция при възникване на сигнали за нередности. В рамките на срещата председателят на РИК Милена Хинкова обясни, че след регистрацията на кандидатските листи и проверка от страна на Централната избирателна комисия /ЦИК/ двама от кандидатите за народни представители ще бъдат заличени, защото са регистрирани в повече от два изборни района.
Става дума за Татяна Йорданова Лисичкова от КП "Трети март“ и Георги Димитров Георгиев от ПП "Национално движение Непокорна България“. От РИК са готови и с организацията за приемане на изборните книжа. Предстои да се разпределят места за проверка на изборните протоколи, като целта е да не се допускат грешки и осигуряване на максимална прозрачност, така че членовете на секционните избирателни комисии да могат да наблюдават във всеки един момент процеса по приемане на книжата им.
Пенков сподели, че има сигнали, че в предходни години е имало забавяне при обработване на протоколите, но той бе категоричен, че сега подобно забавяне няма да бъде допуснато.
По време на разговорите беше поставен акцент върху необходимостта от навременна и ефективна организация на всички дейности, свързани с изборния процес. Обсъдени бяха механизмите за обмен на информация между отговорните институции, както и мерки за бърза реакция при възникване на сигнали за нарушения. Подчертано беше, че активното участие на обществото и информираността на избирателите са съществен елемент за провеждането на демократични и легитимни избори.
