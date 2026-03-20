Прозрачност, откритост и засилен контрол във всички етапи на изборния процес поиска областният управител на Русе Орлин Пенков от ръководството и членовете на Районната избирателна комисия /РИК/ при среща с тях по-рано днес.Пенков посочи, че доверието на гражданите е ключов фактор за легитимността на изборните резултати и следва да бъде защитено чрез ясни правила и отговорно поведение от страна на всички участници. Основен акцент по време на срещата бе засилването на институционалното взаимодействие във връзка с подготовката на предстоящите избори и гарантирането на честността на вота. За безпроблемната работа на РИК от Областната администрация ще осигурят три напълно нови компютъра.Областната управа в крайдунавския град предприе и действия за осигуряване на паравните за гласуване с хартиени бюлетини. От своя страна, представителите на РИК изразиха готовност за активна работа и стриктно спазване на законовите изисквания, както и за своевременна реакция при възникване на сигнали за нередности. В рамките на срещата председателят на РИК Милена Хинкова обясни, че след регистрацията на кандидатските листи и проверка от страна на Централната избирателна комисия /ЦИК/ двама от кандидатите за народни представители ще бъдат заличени, защото са регистрирани в повече от два изборни района.Става дума за Татяна Йорданова Лисичкова от КП "Трети март“ и Георги Димитров Георгиев от ПП "Национално движение Непокорна България“. От РИК са готови и с организацията за приемане на изборните книжа. Предстои да се разпределят места за проверка на изборните протоколи, като целта е да не се допускат грешки и осигуряване на максимална прозрачност, така че членовете на секционните избирателни комисии да могат да наблюдават във всеки един момент процеса по приемане на книжата им.Пенков сподели, че има сигнали, че в предходни години е имало забавяне при обработване на протоколите, но той бе категоричен, че сега подобно забавяне няма да бъде допуснато.По време на разговорите беше поставен акцент върху необходимостта от навременна и ефективна организация на всички дейности, свързани с изборния процес. Обсъдени бяха механизмите за обмен на информация между отговорните институции, както и мерки за бърза реакция при възникване на сигнали за нарушения. Подчертано беше, че активното участие на обществото и информираността на избирателите са съществен елемент за провеждането на демократични и легитимни избори.