Поредица от срещи с ръководството на групата "Оргахим“ проведе областният управител на Русе Орлин Пенков. Поводът са съмненията, че предприятието е един от вероятните източници на неприятни миризми в Западна промишлена зона.Областният управител подчерта, че здравето и комфортът на гражданите са основен приоритет за него и екипа му. Той призова за по-тясно сътрудничество между институциите и бизнеса с цел окончателно решаване на проблема. От срещата стана ясно, че миналата година "Оргахим Резинс“ са изградили оксидатор за отпадъчни химически води, който гарантира висока степен на недопускане на замърсявания. От "Оргахим Резинс“ обясниха още, че инвестиционната им програма в голяма степен е свързана с подобряване на екологичните стандарти на дружеството. "Независимо че няма законодателство спрямо неприятните миризми, това не ни сваля отговорността да работим и да ги предотвратяваме“, каза Пенков и апелира към бизнеса да не се придържа към чисто формалната законодателна страна, а по-скоро да действа изпреварващо и превантивно преди нормативните наредби. "Познавате си процесите прекрасно. Вярвам, че знаете за какво става дума и ще направите това, което е необходимо в най-кратки срокове“, заяви Пенков. През тази година също е планирана инвестиция в "Оргахим Резинс“ за напълно нова и модерна общообменна вентилационна система.Обсъдена бе и ситуацията с липсата на кадри, съобщиха от областната администрация. От групата "Оргахим“ поставиха въпроса за създаване на паралелка по индустриална химия в Русе и получиха уверение за подкрепа от Пенков. Страните се обединиха около необходимостта от устойчиви решения, които да гарантират както нормалната работа на предприятието, така и спокойствието на жителите на региона. Пенков е категоричен, че в най-скоро време предстои да поиска засилени проверки във всички индустриални зони на територията на града за потенциални замърсявания и неприятни миризми. Очаква се в следващите дни областният управител да излезе с пакет от мерки за справяне с един от най-наболелите за русенци проблеми, а именно замърсяването на въздуха и разпространението на неприятни миризми