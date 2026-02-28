Областният управител на Русе връчва на РИК печатите за предсрочния парламентарен вот
© Булфото
В рамките на предстоящото първо заседание на РИК Орлин Пенков ще разговаря с ръководството и членовете на комисията относно подготовката на бъдещия вот. По време на срещата ще бъдат обсъдени детайли в плана за работа на двете институции, така че да се гарантират честни и прозрачни избори, съобщиха от областната администрация в крайдунавския град.
