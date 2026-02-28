Днес в 10.00 часа областният управител Орлин Пенков ще връчи на председателя на Районната избирателна комисия (РИК) в Русе Милена Хинкова печатите, с които комисията ще работи за предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година.В рамките на предстоящото първо заседание на РИК Орлин Пенков ще разговаря с ръководството и членовете на комисията относно подготовката на бъдещия вот. По време на срещата ще бъдат обсъдени детайли в плана за работа на двете институции, така че да се гарантират честни и прозрачни избори, съобщиха от областната администрация в крайдунавския град.