В условията на технологични промени, глобализация и динамичен пазар на труда, професионалното образование заема ключово място в общественото развитие, заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов. По-рано днес той посети Професионалната гимназия по селско стопанство "К. А. Тимирязев“ в Две могили. В училището се обучават близо 160 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение от 8 до 12 клас.Бъдещите осмокласниците могат да избират между две специалности. Това са "Автомобилна техника и мехатроника“ и "Фермер“. "Нашата основна цел е да изградим квалифицирани специалисти с добра реализация, отговарящи на изискванията на икономическата обстановка и потребностите на бизнеса, успешно реализиращи се на българския и европейския пазар на труда и мисля, че се справяме много добре", каза от своя страна директорът на учебното заведение зооинж. Светлозар Донев.Той обясни, че в училището се обучават деца от Борово, Иваново, Бяла и дори от Русе. Според него това превръща учебното заведение в регионален център, чието значение има и силно изразен демографски характер, защото много млади хора след като завършат обучението си в училището се реализират по завършената специалност не само в Две могили, а и в цялата област. Директорът на училището посочи, че гимназията е сред най-модерните не само в региона, но и в страната и подготвя отлични специалисти в сферата на автомобилната, земеделската техника, растениевъдството и животновъдството. Освен че цялото училище е оборудвано с най-съвременни интерактивни дъски за обучение по различните учебни предмети, гимназията разполага и с изключително модерен STEM център. Към него са обособени две отделни зали, като едната е с насоченост към природните науки, а другата е в областта на електротехниката и физиката. STEM-центърът работи от края на миналата година, като неговото изграждане бе в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността му надхвърля 180 000 лева, като той е отлично оборудван. В една от залите има и автомобилен симулатор, с който възпитаниците на гимназията усъвършенстват своите умения за управление на различни видове моторни превозни средства.Сред доставеното оборудване е и прототипен разрез на модул дизелов двигател. По отношение на залата с насоченост към селското стопанство, тя е снабдена с модерни микроскопи, очила за виртуална реалност, както и други високотехнологични уреди. По инициатива на директора зооинж. Светлозар Донев със собствени средства на училището са закупени таблети и друга техника за 3D проектиране на обща стойност около 40 000 лева.Същевременно няма как да не се отбележи, че освен за обучителния процес е помислено и за цялостния комфорт на учениците. Сградите на училището са изцяло санирани и модернизирани, съобщи Областна администрация - Русе.Към училището има изградени и учебни центрове с лицензии за обучение в правоспособност "В“, "Твк“ и "Твк-3. Обучението отговаря на всички европейски изисквания. Същевременно училището развива и активно партньорство в сферата на висшето образование с водещи университети в страната. Сред тях са Русенският университет "Ангел Кънчев“, Аграрният университет в Пловдив и Тракийският университет в Стара Загора.