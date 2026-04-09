И двете ленти за движение на Дунав мост при Русе бяха пуснати заради очакванията за интензивен трафик по Великденските празници, обяви областният управител Орлин Пенков. Това стана възможно, след като предпоследният участък от 320 метра бе изцяло ремонтиран като част от основната рехабилитация на съоръжението.

Миналата година между 18 и 21 април, когато е отбелязван Великден, само в едната посока от България към Румъния през Дунав мост при Русе – Гюргево са преминали над 15 500 автомобила, от които 11 500 са били леките коли.

По думите на Пенков подобен трафик в условията на основен ремонт на българската част на съоръжението води до натрупване на сериозни колони от изчакващи автомобили от двете страни на моста, удължено време за преминаване и затруднения както за гражданите, така и за транспортния сектор. Това пък на свой ред се отразява негативно върху икономическата активност, туризма и нормалното протичане на празничните пътувания. Временното спиране на ремонтните дейности няма да повлияе на крайния срок на завършване на ремонта това лято. Очакванията са цялостната реконструкция на българския участък от съоръжението да приключи по първоначалния график през юли тази година. Строителните дейности стартираха на 10 юли 2024 г. с общ срок за изпълнение от 730 дни. Пенков е в постоянен контакт с българските и румънските власти. Ремонтите дейности се възстановяват от 8.00 часа сутринта на 14 април, от това движението отново ще се извършва поетапно в едната лента