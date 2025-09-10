Обраха 85-годишна жена в хранителен магазин в Русе

© На 09.09.2025г. във Второ РУ-Русе се е явила 85-годишна жена.



Жената е заявила, че докато е пазарувала в магазин за хранителни стоки на ул. “Плиска“ от пазарската ѝ чанта, която е оставила без надзор е извършена кражба на лични документи и малка сума пари, съобщиха от полицията.