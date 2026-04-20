При почти 100% обработени протоколи от СИК в РИК към 11:00 часа, формацията "Прогресивна България" постига доминираща победа в Русе. Партията печели доверието на 41 607 избиратели, което се равнява на 49,28% от вота в региона.

Втората позиция е за коалиция ГЕРБ-СДС, която получава 10 035 гласа (11,89%). Челната тройка се допълва от "Продължаваме промяната -Демократична България" (ПП-ДБ) със събрани 7 953 гласа (9,42%).

Основната изненада в Русенско е "ДПС -Ново начало", която заема четвъртото място с 4 226 гласа (5,01%), изпреварвайки преките си конкуренти. На пета позиция остава "Възраждане", за която са гласували 3 918 души (4,64%). Последното място в разпределението на водещите сили заема "Величие" с 3 599 гласа (4,26%).