Образователна среща в Русе насърчава развитието на житейски умения при децата
"С тази поредица срещи насочваме вниманието към един от най-важните аспекти в образователния процес, а именно уменията и отношенията, които оформят характера и ценностната система на нашите деца. В рамките на нея ще видим как математиката развива емпатията, литературата учи децата да проявяват уважение към околните, а изобразителното изкуство стимулира търпението и концентрацията. С нетърпение очакваме да се срещнем с педагозите в Русе и заедно с тях да преоткрием "истинските съкровища" в класната стая", коментира Владимир Колев, управител на "Клет България".
В рамките на събитията участниците ще се включат в професионален диалог и обмен на практики, посветени на социално-емоционалното учене в началния етап. Срещата в Русе ще насочи вниманието към това как учителят може да изгради учебна среда, която стимулира любопитство, откривателство и активно учене. Акцентът ще бъде върху подходи, които поставят ученика в центъра и създават условия за спокойствие, свързаност и ангажираност. В програмата ще бъде представен модел на социално-емоционалното учене, както и конкретни идеи за прилагането му в различни учебни предмети, така че тези умения да се развиват целенасочено чрез всекидневните учебни ситуации и да бъдат естествена част от часовете и динамиката в класа.
Срещите са част от мисията на "Клет България" да подкрепя учителите с качествено учебно съдържание, практични решения и професионални формати за обмен на опит, които отговарят на реалните нужди в класната стая и допринасят за устойчивото развитие на образованието в България.
