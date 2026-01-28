Трудова злополука с пострадал мъж е регистрирана вчера в Русе. Случаят се изяснява от полицията в хода на досъдебно производство.Мъжът /63 г./ е служил като общ работник в детско заведение и е извършвал ремонтни дейности. Пострадал е по време на работа с ъглошлайф, при спукване на абразивния му диск. Транспортиран и настанен е за лечение в УМБАЛ "Канев“ – Русе с различни увреждания на крак. На местопроизшествието е извършен оглед, иззети са веществени доказателства.Случаят е документиран заедно с представители на трудовата инспекция. Започнато е разследване по чл. 134, ал. 1 от НК и се изясняват причините и обстоятелствата, довели до злополуката.